Gabriel Carvalho encerra seu ciclo no Inter e irá se apresentar no Al-Qadsiah

O ciclo de Gabriel Carvalho pelo Inter chegou ao fim nesta terça-feira (1º). O jovem de 17 anos e oriundo do Celeiro de Ases foi liberado pelo Colorado para iniciar os trâmites necessários para a adaptação no Al-Qadsiah, da Arábia Saudita. A transferência será efetivada em agosto, quando o atleta completa 18 e estará apto para estrear pelo time saudita.

A negociação foi concluída em dezembro do ano passado. Os valores giram em torno de 16 milhões de dólares ( R$ 99 milhões ) e contém bonificações e variáveis que podem atingir o montante de 22 milhões de dólares (R$ 136 milhões).

O jovem chegou ao Inter ainda criança, com apenas 9 anos de idade. Após 15 anos de formação nas categorias de base do Alvirrubro, Gabriel estreou pelo profissional no dia 17 de junho de 2024, contra o Vitória, no Barradão - partida em que realizou uma assistência para o gol de Wesley. E com 16 anos, tornou-se o jogador mais jovem a vestir a camisa colorada no século XXI.

Passados um pouco mais de um ano, o camisa 34 acumulou 30 jogos com um gol e três assistências. Logo no início da trajetória pelo profissional, o meio-campista atuou como titular no período em que Alan Patrick esteve fora por lesão. Com o retorno do camisa 10, Gabriel virou uma espécie de 12º jogador para Roger, e terminou a temporada acumulando consideráveis minutos.

As boas atuações resultaram na convocação para a seleção brasileira sub-20 no Sul-americano da categoria. Porém, enquanto estava com a seleção, sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo e ficou de fora durante três meses, atuando apenas em quatro jogos em 2025.