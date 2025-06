Rochet volta aos treinamentos e tem retorno aguardado na retomada do Brasileirão

Com o retorno dos treinamentos no CT Parque Gigante, uma outra volta acende a chama das esperanças dos torcedores do Inter. Sérgio Rochet recolocou as luvas e marcou presença nas atividades desta segunda-feira (30). O goleiro soma apenas três partidas na atual temporada, sendo duas pelo Uruguai e uma pelo Colorado - na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, no dia 29 de março. Na ocasião, o uruguaio sofreu uma fratura na mão esquerda, lesão que o afastou dos gramados por quatro meses.

Conforme informou o Inter, a retomada de Rochet “está dentro do processo de recuperação planejado”. O camisa 33 foi liberado para retomar aos trabalhos com bola junto aos preparadores da posição.



A aptidão do goleiro empolga a torcida colorada e acrescenta mais uma opção do departamento médico para o técnico Roger Machado. Victor Gabriel, Carbonero e Mercado foram as novidades na reapresentação do Alvirrubro no último sábado. Os atletas estavam entregues ao DM e estão totalmente recuperados. Assim, o comandante do Inter começa a receber novas opções para o retorno dos jogos.



O Colorado volta aos gramados no dia 12 de julho contra o Vitória, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. O retorno dos lesionados chega em excelente hora, visto a necessidade de pontuar três pontos contra os baianos. O Inter é o atual 17º colocado e carrega o status de ser o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Diante disto, Rochet, Victor Gabriel e Carbonero, pela qualidade técnica que possuem, são reforços fundamentais para tirar o Alvirrubro da situação adversa no Nacional.