Com 'reforços' no ataque, Inter enfrenta o Atlético-MG pelo Brasileirão

O Inter tem um importante compromisso nesta quinta-feira (12). Após as sessões de treinamentos ao longo da Data Fifa, o técnico Roger Machado ganhou significativos retornos no setor ofensivo. O ataque reforçado é importante por conta da necessidade da equipe no Campeonato Brasileiro: vencer. O Colorado viajou a Belo Horizonte para enfrentar o Atlético-MG, na Arena MRV, às 21h30min, pela 12ª rodada do Brasileirão. Ao final da rodada, todos os atletas receberão férias de 15 dias.

O principal motivo para ser comemorado é o retorno de Valencia e Borré. Ambos estavam lesionados e treinaram pouco no período. O colombiano, no entanto, treinou na terça e quarta-feira e será opção. Enquanto ao equatoriano, esteve junto da seleção de seu país na data Fifa e jogou 22 minutos contra o Peru, na terça e deve começar no banco de reservas contra o Galo. Mesmo com os retornos de ambos, o jovem Ricardo Mathias treinou normalmente ao longo da semana e entra forte na disputa pela titularidade com Borré.

O confronto na capital mineira traz consigo a pressão sobre as costas do Alvirrubro. São cinco jogos sem vencer no torneio e apenas dois pontos somados de 15 disputados. No atual momento, os gaúchos ocupam a 14 colocação com 11 pontos, posição nada agradável - ainda mais pela proximidade com a zona de rebaixamento. O primeiro time no Z-4 é o Fortaleza com 10 pontos. Caso o time de Roger triunfe, além de encerrar a sequência perdedora e elevar a moral do grupo, mesmo que sem subir na tabela nesta rodada, a vitória o distânciara, em pontos, do incômodo.

Sabendo disso, o líder da casamata colorada deve montar uma equipe mais sólida no meio-campo para superar o mau momento. Com a lesão de Fernando, Thiago Maia e Ronaldo brigam por uma vaga e podem até mesmo aparecer juntos ao lado de Bruno Henrique. Esta ideia dos três volantes não deve ser descartada - por conta da ausência de Alan Patrick, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Óscar Romero seria o substituto do camisa 10, mas as recentes apresentações não lhe garantem como opção natural do capitão. Bernabei retornou aos treinamentos na manhã de quarta-feira e realizou corridas em volta do campo, mas seu retorno é aguardado após o término do Super Mundial.

Desta forma, a provável escalação tem Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Ramon; Thiago Maia, Bruno Henrique e Óscar Romero (Ronaldo); Bruno Tabata, Wesley e Ricardo Mathias (Borré).