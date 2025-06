Inter ganha importantes retornos na véspera da viagem para Belo Horizonte

O foco do Inter está no duelo contra o Atlético-MG que acontece nesta quinta-feira (12), às 21h30min, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na terça-feira, o técnico Roger Machado comandou o penúltimo trabalho antes da viagem para Minas Gerais e ganhou dois “reforços”: Victor Gabriel e Borré.

O zagueiro e o atacante treinaram com os demais atletas e mostraram um significativo avanço em suas lesões. O defensor tem mostrado sinais de evolução na lesão do tornozelo e começou o processo de reintegração. Entretanto, o atleta deve ficar de fora contra o Galo, voltando apenas após a paralisação.

Já Borré, o cenário é de otimismo. O atacante se recuperou dos problemas no abdômen e pode viajar com a delegação para o confronto diante dos mineiros. Mesmo com a ligeira evolução, o colombiano não deve ser escalado entre os titulares e o jovem Ricardo Mathías será o titular contra os comandados do técnico Cuca, pelo Brasileirão.

Dentro de campo, o técnico Roger Machado realiza nesta quarta-feira o último treinamento antes de viajar para Minas Gerais. O Campeonato Brasileiro não tem sido tranquilo para o Inter. O Colorado é o atual 14º colocado com dez pontos e visualiza no duelo de amanhã uma forte oportunidade de mudar o cenário negativo na competição.