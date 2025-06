Inter confirma a contratação do lateral-direito Alan Benítez para a sequência da temporada

O Inter confirmou nesta terça-feira (10), o acordo de pré-contrato com o lateral-direito Alan Benítez. O jogador de 31 anos chega após encerrar o seu contrato junto ao Cerro Porteño-PAR e assinou vínculo com o Colorado até dezembro de 2026. No entanto, o paraguaio será oficialmente atleta do Alvirrubro a partir de 1º de julho - data de encerramento do seu contrato com o antigo clube.

Na temporada, o lateral-direito acumula 18 partidas, com três gols e quatro assistências, além de convocações para representar a seleção do Paraguai. O jogador desembarca em Porto Alegre para disputar posição entre os titulares.

Com Bruno Gomes machucado desde o início do ano e as atuações abaixo tecnicamente de Nathan, Braian Aguirre se tornou a única opção para o técnico Roger Machado. Diante da situação, Benítez acrescenta qualidade no elenco do Inter e eleva a competição saudável na lateral-direita para o restante da temporada.

A primeira partida do novo reforço colorado tende a ser contra o Vitória, no dia 12 de julho, contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio. O Brasileirão terá a pausa de um mês em decorrência do Super Mundial de Clubes.