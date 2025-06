Inter segue preparativos para contornar momento delicado no Brasileirão

Após um importante período livre para treinos, ajustes e recuperação física dos atletas, o Inter volta aos gramados. O grupo de jogadores retornou ao campo do CT Parque Gigante na última semana. Desde então, o técnico Roger Machado vem preparando a equipe para enfrentar o Atlético-MG, nesta quinta-feira (12), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Colorado vive um momento complicado no Brasileirão. A equipe é a atual 14ª colocada, com 11 pontos, apenas um da zona de rebaixamento, e o momento ruim no torneio se justifica pelo retrospecto recente: são cinco jogos sem vencer. Portanto, o resultado positivo contra o time do técnico Cuca é fundamental para se livrar do momento conturbado e ir para a pausa do Super Mundial de Clubes com o campo de visão projetando situações melhores no Brasileirão, longe do Z-4.

Para alcançar seus objetivos, Roger terá problemas para escalar a equipe. Alan Patrick terá de cumprir suspensão após o terceiro cartão amarelo e será desfalque. Com a extensa lista de lesionados, abre-se vaga para Ramon na lateral-esquerda e Thiago Maia no lugar de Fernando. A lesão de Vitinho e a convocação de Gustavo Prado e Gabriel Carvalho para a seleção brasileira sub-20, abre espaço para Bruno Tabata entre os titulares.

O ataque é o setor com mais incógnitas. Ricardo Mathias está recuperado do problema na coxa e deve ser o preferido para comandar o ataque. Entretanto, Valencia pode vir a ser uma opção. Se recuperando da lesão na coxa, o equatoriano convocado pelo Equador para a disputa das Eliminatória Sul-Americana e segundo o técnico Sebastian Beccacce, o camisa 13 colorado apresentou grande evolução no quadro físico e pode entrar em campo nesta terça-feira, contra o Peru.