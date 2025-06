Brasil vence o Paraguai e está classificado, antecipadamente, para a Copa do Mundo de 2026

A primeira vitória da “Era Ancelotti” aconteceu nesta terça-feira (10). O Brasil venceu o Paraguai por 1 a 0 e, somado a derrota da Venezuela para o Uruguai, garantiu a classificação para a Copa do Mundo de 2026 de maneira antecipada. Os brasileiros presentes na Neo Química Arena, em São Paulo, presenciaram uma sólida atuação da equipe do técnico e aniversariante do dia, Carlo Ancelotti. Vinícius Júnior foi o autor do gol que garantiu o triunfo brasileiro no duelo válido pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas e colocou a Seleção brasileira na 3ª colocação com 25 pontos.

Nos primeiros minutos, o volume de jogo da seleção brasileira agradou a torcida. Em 15 minutos, duas chances. A primeira veio aos sete, em um forte chute de Raphinha no meio do gol. Fácil para Gatito Fernández que defendeu. A principal tratativa veio quatro minutos depois em uma ótima jogada trabalhada. Matheus Cunha recebeu de Bruno Guimarães, cruzou rasteiro para Vinícius Júnior - livre - que não alcançou a bola e lamentou a chance perdida.



Mantendo o ritmo, o Brasil tentou criar novas chances em lances individuais de Gabriel Martinelli e Vini Jr. , mas sem agredir de fato o Paraguai. A chance inaugural dos paraguaios aconteceu aos 28 minutos, com Cáceres que aproveitou o cruzamento de Alderete e finalizou com perigo para fora. Mas a principal oportunidade, até então, foi brasileira. Aos 34 minutos, Matheus Cunha recebeu o famoso cruzamento com a mão de Martinelli, porém, o atacante contratado pelo Manchester United, com o gol aberto, cabeceou mal e perdeu uma ótima chance.



Entretanto, o presente de aniversário de Carlo Ancelotti estava reservado para o primeiro tempo, e só poderia vir de um velho conhecido: Vinícius Júnior. Aos 43, Matheus Cunha aproveitou a sobra da jogada de Raphinha e cruzou rasteiro para o camisa 10 que, sem dificuldades, empurrou para o fundo da rede e marcou o primeiro da “Era Ancelotti” no comando da Canarinho.



Na segunda etapa, o jogo manteve o mesmo ritmo. O segundo da Seleção brasileira quase aconteceu aos 13 minutos, com Bruno Guimarães que limpou a marcação na área e cavou com qualidade. A bola passou por Gatito, mas, em cima da linha, Cáceres tirou o grito de gol da garganta dos torcedores que estavam na arquibancada.



A partir dos 20 minutos, o Paraguai controlou mais a bola e ensaiou uma reação. Foi com este ímpeto que Júnior Alonso, aos 26, cabeceou, com perigo, para fora. Entretanto, os visitantes não mantiveram o ritmo, e controle do jogo voltou para o Brasil. Bruno Guimarães, aos 43, recebu na entrada da área, chutou forte e exigiu um ótima defesa do goleiro. Sem mais chances, o jogo acabou aos 49 minutos.



A próxima data Fifa está marcada para o dia 9 e 14 de setembro e será nestes dias as últimas duas rodadas da Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. O Brasil, já classificado, enfrenta o Chile em território brasileiro e a Bolívia, fora de casa.



Brasil (1) - Alisson; Vanderson (Danilo), Marquinhos, Alexsandro e Alex Sandro (Beraldo); Casemiro e Bruno Guimarães; Raphinha, Gabriel Martinelli, Vinicius Júnior (Gerson) e Matheus Cunha (Richarlison); Técnico: Carlo Ancelotti.



Paraguai (0)- Gatito Fernandez; Cáceres, Gustavo Gomez, Alderete e Junior Alonso (Sández); Villasanti (Bobadilla), Diego Gomes (Ángel Romero), Enciso, Almirón (Alejandro Romero) e Cubas; Sanabria (Ávalos). Técnico: Gustavo Alfaro.



Árbitro - Facundo Tello.