Grêmio enfrenta o Corinthians almejando terceira vitória seguida no Brasileirão

Com o fim da Data Fifa, a semana sem jogos da dupla Grenal acabou. Agora, os olhares no CT Luiz Carvalho estão concentrados na última partida antes da paralisação de quase um mês do Campeonato Brasileiro para a disputa do Super Mundial de Clubes. E o desafio da vez, é contra o Corinthians. O Grêmio enfrenta os paulistas nesta quinta-feira (12), na Arena, às 20h, pela 12ª rodada da competição. Para a partida, o técnico Mano Menezes conta com o retorno de Braithwaite e aguarda a situação física de Cristian Olivera e Villasanti - que estavam com suas seleções e serão reavaliados horas antes do jogo.

O comandante gremista recebeu o tão cobiçado tempo para preparar a equipe. O próprio garantiu melhorias visíveis no coletivo do time e chegou a falar que as críticas seriam pertinentes somente após uma significativa bateria de treinos. Portanto, o duelo contra o Timão é uma prova para a comissão técnica. E para superá-la, o comandante deve buscar repetir a espinha-dorsal da equipe que venceu o Juventude na última rodada.

A manutenção dos titulares se justifica, pois, na visão do próprio Mano, o confronto contra o Papo “foi a melhor desde a sua chegada”. Entretanto, alguns empecilhos físicos podem atrapalhar o planejamento. Villasanti foi convocado para defender o Paraguai e jogouna terça-feira contra o Brasil por 60 minutos. Menos de dois dias de diferença, o meia deve ser relacionado para enfrentar o Corinthians, mas a titularidade depende do tamanho do desgaste apresentado - Ronald seria a alternativa ao paraguaio.

Em relação aos outros convocados - Kike Olivera e Aravena -, o cenário é menos complexo. O uruguaio não entrou em campo contra a Venezuela e está apto para atuar pelo Brasileirão. Em contrapartida, o chileno sequer foi relacionado para os duelos das Eliminatórias Sul-Americanas.

Trocando as lentes das incertezas para o fato, Braithwaite está recuperado das dores no tornozelo e deve comandar o ataque gremista em busca da terceira vitória seguida no campeonato. O Tricolor é o atual 12º colocado com 15 pontos e dependendo do resultado contra os paulistas, as projeções se modificam. Em caso de vitória, os gaúchos chegam a 18 pontos e batem na porta de uma vaga na Libertadores.

Já uma resultado negativo mantém a equipe na atual posição, mas não garante o distanciamento da zona de rebaixamento. Assim, o provável time titular tem Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Villasanti (Ronald) e Cristaldo; Alysson, Cristian Olivera (Amuzu) e Braithwaite. Com o apito final na Arena, os jogadores receberão dez dias de descanso.