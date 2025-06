Grêmio espera manter evolução contra o Corinthians antes da pausa

O retorno do Grêmio aos gramados está chegando. Na próxima quinta-feira (12), o time do técnico Mano Menezes enfrenta o Corinthians, na Arena, às 20h, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor vem de consecutivos jogos em que a demonstração coletiva tem apresentado melhoras, principalmente na parte defensiva, e vai em busca de seguir o percurso da evolução. Para isso, o comandante conta com a recuperação de lesionados e o retorno dos convocados.

LEIA TAMBÉM: Grêmio anuncia oficialmente a contratação de Alex Santana que estava no Corinthians.

Nesta terça-feira (10), o grupo de atletas realizou o penúltimo treinamento com foco no duelo contra os paulistas e contou com voltas importantes. Dentre as reintegrações estão Monsalve, Cuellar, Igor Serrote e Braithwaite. O último, diferente dos demais, não teve lesão constatada, mas precisou de um tempo para se recuperar de dores no tornozelo e volta às atividades como uma alternativa para iniciar o próximo confronto.

Em contrapartida, os colombianos e o lateral-direito tiveram o primeiro contato com bola após as lesões e ainda estão em um processo de reintegração. Os compatriotas se recuperam de problemas musculares e só devem estar à disposição após o Super Mundial que se encerra em julho. Serrote não se encontra 100% da fratura no punho e também tem sua volta esperada junto aos gringos.

Além das lesões que impossibilitam Mano Menezes de ter seu grupo completo, as partidas das Eliminatórias Sul-Americanas que acontecem nesta terça refletem a mesma incerteza. Cristian Olivera, Aravena e Villasanti estão com as seleções do Uruguai, Chile e Paraguai, respectivamente, e dependem do desgaste adquirido nos seus jogos para saber a real condição que se apresentarão.

A expectativa da comissão técnica é de poder contar com Kike e Villasanti entre os titulares e manter os onze iniciais que enfrentaram o Juventude na vitória por 2 a 0, naquela que foi a melhor partida da equipe no ano, segundo o líder da casamata. Entretanto, se a impossibilidade de escalar algum dos dois ocorrer, Amuzu e Ronald assumem os postos.

O duelo contra o Corinthians é a última partida antes da paralisação do Brasileirão em decorrência do Super Mundial. Os clubes voltam a disputar uma partida pelo torneio no final de semana do dia 12 de julho. Atualmente, a equipe se encontra na 12ª colocação com 15 pontos, cinco à frente da zona de rebaixamento. E para evitar uma preocupação com a proximidade no Z-4 em um eventual tropeço, o triunfo em casa se torna fundamental para dar o aval de melhora da equipe.