Grêmio anuncia oficialmente a contratação de Alex Santana que estava no Corinthians

De maneira oficial, o Grêmio anunciou a contratação de Alex Santana nesta terça-feira (10). O volante chega por empréstimo após acerto do Tricolor com o Corinthians até dezembro deste ano e com opção de compra estipulada ao término do contrato. O atleta de 30 anos tem 22 jogos nesta temporada com dois gols marcados e sua última partida foi no dia 15 de maio, contra o Racing-URU, pela Sul-Americana.

Alex desembarcou em Porto Alegre na semana passada e já deve ser reintegrado ao restante do grupo. O meia iniciou sua trajetória no Grêmio como um homem de confiança do coordenador técnico, Luiz Felipe Scolari. Felipão foi seu treinador no Athlético-PR em 2022, temporada em que o clube paranaense foi vice-campeão da Libertadores. Na atual temporada, a novidade gremista perdeu espaço com a chegada de Dorival Júnior no comando técnico corintiano e procura reencontrar o bom futebol com Mano Menezes.

Mesmo com boas condições físicas, o novo reforço não deve atuar contra o Corinthians na próxima quinta-feira, às 20h, na Arena. Assim, a sua partida inaugural será após a pausa do Super Mundial de Clubes, contra o Cruzeiro, no final de semana do dia 12, em Belo Horizonte.