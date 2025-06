Janela de transferência do Grêmio se encaminha com apenas um reforço

A semana livre para treinamentos acabou, e, agora, a atenção volta ao Campeonato Brasileiro. O Grêmio recebe na quinta-feira (12), o Corinthians, na Arena, às 20h, pela 12ª rodada da competição, precisando colocar em prática as manutenções feitas pelo técnico Mano Menezes neste período de treinos. Fora de campo, a janela de transferências se fecha nesta terça-feira. Com o fim do prazo para contrações, o Tricolor deve encerrar firmando apenas a negociação do meia Alex Santana, portanto, a procura por novos atletas segue.

Mano falou abertamente sobre a necessidade da contratação de um zagueiro destro, um meia que atue na “4ª função do meio-campo” - que auxiliasse Monsalve ou Cristaldo na criação - e um volante. Além disso, a busca por um centroavante com características disintas de Braithwaite e Arezo é observado.

Mesmo com o diagnóstico referente às carências do elenco, apenas o acordo com Alex Santana por empréstimo foi acordado na janela. Especulações e tratativas aconteceram, ambas visando reforçar a defesa: Rodrigo Guth, zagueiro de 25 anos que atua no Fortuna Sittard da Holanda e Adryelson, do Lyon e com passagem pelo Botafogo, foram procurados. Entretanto, visto a pedida altíssima do clube francês pelo ex-botafoguense, o Tricolor deve despejar esforços para viabilizar a vinda de Guth na janela que se inicia no dia 10 de julho.

Dentro de campo, Mano terá mais duas sessões para definir os detalhes para o duelo contra o Timão. A tendência é de manter a espinha-dorsal do time que venceu o Juventude. A preocupações é em relação a condição de Braithwaite, que se recupera das dores no tornozelo.