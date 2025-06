Com recorde de inscrições, Maratona de Porto Alegre celebra 40ª edição

mais de 25 mil pessoas na 40ª edição da Maratona Internacional de Porto Alegre. Além do comemorativo para as mais de quatro décadas, a atual edição carrega o peso de ser a maior de todos os tempos, superando a do ano passado com 18,5 mil Neste fim de semana, os holofotes dos apaixonados por corrida do mundo todo estarão direcionados para a Capital gaúcha. No sábado (7) e no domingo (8), são esperados. Além do comemorativo para as mais de quatro décadas, a atual edição carrega o peso de ser a maior de todos os tempos,inscrições.

Os dois dias de sprint reservam grandes expectativas nos corredores. No sábado, mais de 10.2 mil pessoas participarão da meia maratona, na qual o percurso conta com 21,097 km e terá sua largada às 7h. Neste dia, ocorrerão os percursos de 10km e 5km, nos quais mais de 4 e 2,5 mil pessoas são aguardadas. Acontecerá também a Maratoninha kids para crianças e adolescentes de 2 a 14 anos.

No domingo, em contrapartida, os olhares serão depositados aos 42,195 km da maratona final. São esperados mais de 7.9 mil pessoas nos trajetos do percurso que se inicia em frente ao Barra Shopping Sul, e seguirão em direção aos clubes náuticos, bairros Cidade Baixa e Menino Deus. Na reta final, o Centro Histórico comportará os competidores que passarão pelo interior do Mercado Público em direção à Orla do Guaíba para os quilômetros finais que se encerram, novamente, no Barra Shopping Sul.

O responsável pela organização do evento é o Clube dos Corredores de Porto Alegre (CORPA). O diretor técnico, Paulinho Stone, reforça que a confiança do público e o percurso da maratona são os pontos principais para atrair cada vez mais participantes.

“Desde 1983 a maratona está acontecendo, então a tradição é muito forte. Vai ser a maior maratona de todos os tempos. O clima estará em perfeitas condições para que as pessoas possam correr e vamos brigar para quebrar os recordes da maratona mais rápida em solo brasileiro. Temos um time de elite muito qualificado para isso”, disse.

No último levantamento realizado em 2023, o grau de satisfação dos participantes do evento foi de uma porcentagem considerável. Segundo a organização, 77% dos participantes deram nota 9 ou 10 à prova nas avaliações.

Para o diretor técnico da empresa de assessoria esportiva, Companhia dos Cavalos e Pacer da maratona deste final de semana, Rodrigo Tomazelli, o conjunto de vários aspectos e elos que formam a corrida deixa o percurso em ótimo estado. “Cada detalhe faz a diferença. Para o atleta correr rápido, é necessário ter uma temperatura amena, e a prova é a mais amena do Brasil. O percurso plano na maioria da prova também facilita. Além da organização do evento ser propícia para a prática do esporte”, afirma.

Tomazzeli será Pacer na maratona e a sua função consiste em correr juntamente de um determinado grupo e marcar o ritmo de outros corredores em uma prova. Ajudando-os a atingir seus objetivos de tempo.

A organização do evento - além dos mais de 290 mil copos de água, 30 mil litros de isotônicos e 7,5 toneladas de medalhas e troféus -, premiará os seus participantes e, claro, quem concluir os percursos totais. O valor total de premiações é R$ 569.4 mil, sendo R$ 60 mil para o 1º colocado masculino e feminino da Maratona.

O melhor tempo realizado em uma maratona no Brasil é 2h11m19s de Vanderlei Cordeiro de Lima, para a categoria masculino. No feminino, a etiope Tirigo Mulu obteve o recorde de 2h29m48s. Caso alguém venha superar os tempos dos atuais recordistas, serão destinados R$ 200 mil de bonificações.

Além dos benefícios da prática do esporte, a maratona gira a economia do estado de forma positiva. Em uma pesquisa realizada pelo Sindicato dos hotéis de Porto Alegre (SHPOA), 100% dos hotéis de Porto Alegre estão com reservas destinadas à maratona e 55% das reservas totais são com a finalidade para o evento esportivo. Segundo a organização, ano passado, 70% dos atletas vieram de fora da cidade de Porto Alegre, reforçando ainda mais o turismo da cidade. Este ano a expectativa está próxima desta porcentagem.

ORIENTAÇÕES DE TRÂNSITO EM FUNÇÃO DA MARATONA:

“Os bloqueios iniciam-se às 21h desta sexta-feira (6) na avenida Diário de Notícias, sentido Centro/bairro. À meia-noite, ocorre o bloqueio no sentido bairro/Centro. No fim de semana, ocorrerá os bloqueios da avenida Edvaldo Pereira Paiva e do cruzamento das avenidas Augusto de Carvalho e Loureiro da Silva. A avenida Mauá estará bloqueada a partir do Largo Visconde do Cairú.

Os motoristas serão orientados a evitar a região e transitar pelo Túnel da Conceição ou Terceira Perimetral em seus deslocamentos. Na Região Sul da cidade, o trânsito será desviado da avenida Padre Cacique pelas avenidas Pinheiro Borda e Taquary. Na Icaraí, o desvio será pelas ruas Cel. Claudino e Tamandaré. Em relação ao transporte público da cidade, alguns pontos haverá a montagem de terminais temporários para atender os usuários do transporte coletivo”, reforça a EPTC.