Ancelotti ensaia mudanças na seleção em seus primeiros passos com a amarelinha

Novos ares são aguardados na seleção brasileira. Nesta quinta-feira (5), a era Carlo Ancelotti se inicia. O Brasil vai a Guayaquil enfrentar o Equador, 2º colocado na classificação das Eliminatórias Sul-Americanas com 23 pontos, pela 15ª rodada. A partida que acontecerá no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, às 20h, marca a primeira partida do comandante italiano à frente da seleção canarinho. No dia de ontem, foi realizada a última série de treinamentos em solo brasileiro antes de viajar para a cidade do enfrentamento e, com apenas dois dias de atividades, Ancelotti já gerou grandes perspectivas nos jogadores.

“As expectativas, o desejo e a ambição são as melhores possíveis. O treinador que tem aqui já mostrou a força que tem e o que ele pode fazer no futebol, a inteligência que tem. Foi isso que a Seleção foi buscar nele”, disse o capitão e atual campeão com o PSG da Liga dos Campeões, Marquinhos. O defensor concedeu entrevista coletiva na manhã desta terça-feira.

A segunda bateria de treinos foi a primeira em que o técnico contou com o grupo completo. Marquinhos, Beraldo e Carlos Augusto, finalistas da Liga dos Campeões, integram o restante do elenco apenas segunda-feira à noite. Léo Ortiz, Alex Sandro, Danilo, Gerson e Estêvão, que estavam entregues aos trabalhos regenerativos, também foram a campo.

Com o grupo reunido, a nova metodologia de trabalho foi a campo. Sem poder contar com Raphinha, suspenso, Ancelotti esboçou uma escalação com caras novas e retornos de velhos conhecidos. Os dez de linha utilizados na atividade foram Vanderson, Danilo, Marquinhos, Alexsandro e Alex Sandro; Casemiro, Andreas, Andrey, Estêvão; Vini Jr. e Richarlison.

As surpresas estão na utilização do estreante Alexsandro no sistema defensivo, o retorno de Casemiro na contenção do meio-campo, ao lado de Andreas Pereira e Andrey, e o garoto Estevão no lugar de Raphinha. Estes nomes, no entanto, servem apenas como um esboço do que está por vir. As informações dão conta de um possível esquema mais resguardado, no qual o treinador, sem a opção de Raphinha e a qualidade visível do Equador no meio-campo, pode desmontar a linha de três no ataque. Reforçando o setor de criação.

Entre as novidades na convocação inaugural do italiano, Alexsandro foi uma das que gerou mais surpresa aos torcedores. O zagueiro do Lille enalteceu os primeiros momentos com o novo comandante e falou sobre os conselhos do novo técnico: "É importante para a gente evoluir, crescer, levar toda a experiência que ele tem para os próximos jogos".

Ancelotti chega em um momento conturbado do Brasil nas Eliminatórias. A seleção é a atual 4ª colocada, com 21 pontos, e chega para a 15ª rodada após ser goleada por 4 a 1 para a Argentina, em Buenos Aires. Partida que resultou na queda de Dorival Júnior.