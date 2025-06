Ancelotti comanda primeiro treino após imersão no futebol do Brasil

Carlo Ancelotti comandou nesta segunda-feira (2), no centro de treinamento do Corinthians, o seu primeiro treino à frente da seleção brasileira. O treinador não esperava, mas os 15 primeiros minutos da atividade liderada por ele foram acompanhados pela imprensa. Na Europa, especialmente no Real Madrid, onde ele trabalhava até aceitar o convite da CBF, isso não costuma acontecer -durante o período diante das câmeras, os atletas fizeram apenas um aquecimento.

Conviver com essa nova rotina de trabalho faz parte do processo de adaptação do treinador. Nos últimos seis dias, desde sua apresentação, no último dia 26, ele buscou fazer uma imersão no futebol brasileiro e também conhecer alguns aspectos da cultura do país.

Acompanhado da nova comissão técnica da seleção, ele assistiu três jogos de times brasileiros. No Rio, viu as vitórias de Flamengo e Botafogo, respectivamente, sobre Deportivo Táchira e Universidad de Chile, ambas por 1 a 0, pela Libertadores, e um empate sem gols entre Corinthians e Vitória, pelo Brasileiro.

Antes de viajar para São Paulo, ele conheceu as estruturas da CBF na Granja Comary. Lá, ele andou pelos campos, conheceu escritórios da parte administrativa e os equipamentos de alta performance. Também provou um churrasco.

''Há muita história aqui. Tomara que nós possamos continuar essa história'', disse o comandante.

Ainda no Rio, ele aproveitou para fazer uma visita ao Cristo Redentor, onde recebeu a bênção do padre Omar, reitor do Santuário.

A programação dessa semana inclui mais uma atividade no CT Joaquim Grava nesta terça-feira (3) e, na sequência, viagem para Guayaquil, onde o Brasil encara o Equador pelas Eliminatórias, na quinta-feira (5), às 20h (de Brasília).

LEIA TAMBÉM: Inter encara o Flamengo nas oitavas da Libertadores.

A equipe canarinho ocupa quarta colocação do classificatório para a Copa do Mundo de 2026, com 21 pontos, dois a menos do que os equatorianos, que estão na vice-liderança. Na próxima terça-feira (10), a seleção brasileira volta a campo para enfrentar o Paraguai, no primeiro compromisso de Ancelotti à frente do torcedor brasileiro, em São Paulo, na Neo Química Arena.

Por enquanto, o comandante italiano ainda não deu pistas sobre a escalação do time. Nesta segunda, ele teve a sua disposição 22 dos 25 convocados. As ausências foram três jogadores que disputaram a final da Champions League no sábado: Marquinhos e Beraldo, do campeão Paris Saint-Germain, e Carlos Augusto, da Inter de Milão. Eles devem chegar a São Paulo no período da noite.

Além deles, também não foram a campo para o primeiro treino os atletas que atuaram por suas equipes no domingo: Estêvão, do Palmeiras, Léo Ortiz, Danilo, Alex Sandro e Gerson, do Flamengo. Todos ficaram na parte interna do CT Joaquim Grava.