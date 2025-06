Inter encara o Flamengo nas oitavas da Libertadores

Estão definidos os confrontos das oitavas de final da Libertadores da América. Nesta segunda-feira (2), na sede da Conmebol, no Paraguai, o sorteio definiu os duelos entre os 16 times classificados e o chaveamento até a grande final. Com as definições dos confrontos, alguns embates de peso chamam a atenção, entre eles está Inter x Flamengo. Ao todo são seis clubes brasileiros que vão em busca da glória eterna.

Além dos jogos entre o Colorado e Rubro Negro, o sorteio definiu os seguintes compromisso para os brasileiros: São Paulo x Atlético Nacional-COL, Botafogo x LDU-EQU, Palmeiras x Universitário-PER e Fortaleza x Vélez Sarsfield-ARG. Os confrontos válidos pelas oitavas de final da Libertadores estão agendados para as semanas dos dias 13 e 20 de agosto.

O sorteio foi realizado em cima dos critérios de classificação na fase de grupos do torneio. O pote 1 pertencia aos 1º colocados do seus grupos, sendo estes Palmeiras, São Paulo, Racing-ARG, River Plate-ARG, Estudiante-ARG, Vélez Sarsfield-ARG, Inter e LDU-EQU. -Que definem sua vida, em busca das quartas de final, em casa. No pote 2, estavam os vices-líderes das suas chaves Botafogo, Peñarol-URU, Flamengo, Fortaleza, Atlético Nacional-COL, Libertad-PAR, Universitario-PER e Cerro Porteño-PAR.

Confrontos das oitavas de final e chaveamento definidos:

Chaveamento 1

São Paulo x Atlético Nacional-COL

LDU-EQU x Botafogo

River Plate-ARG x Libertad-PAR

Palmeiras x Universitário-PER

Chaveamento 2



Vélez Sarsfield-ARG x Fortaleza

Racing-ARG x Peñarol-URU

Estudiantes-ARG x Cerro Porteño-PAR

Inter x Flamengo



*Times da esquerda definem o segundo jogo em casa.