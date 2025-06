Inter perde para o Fluminense no Beira-Rio e fica a um ponto do Z-4

O Inter ainda não se encontrou no Campeonato Brasileiro. O Colorado foi derrotado pelo Fluminense por 2 a 0, neste domingo (1º), no Beira-Rio, e chegou a cinco jogos sem vencer no Brasileirão. Com o placar desfavorável, o time do técnico Roger Machado terminou a 11ª rodada estagnado na 14ª com 11 pontos, somente a um ponto da zona de rebaixamento. Portanto, o alerta precisa ser ligado no Campeonato Nacional. Os 12 mil torcedores presentes viram o Alvirrubro ser dominado pelo time de Renato Portaluppi no primeiro tempo e sem forças para reagir, apesar das tentativas, na etapa final.

Nesta fria noite em Porto Alegre, o tricolor carioca iniciou como um visitante indigesto. Logo aos dez minutos de partida, após boa jogada trabalhada entre Jhon Arias e Samuel Xavier, o lateral-direito proferiu um passe entre as linhas da zaga colorada e encontrou Kevin Serna livre, que de trivela na saída de Anthoni, abriu o placar.

Do lado colorado, os primeiros 45 minutos de partida foram para esquecer. Aos 20, Fernando relatou dores na perna direita após contato com Martinelli e precisou ser substituído por Thiago Maia. Com a bola rolando, o Alvirrubro não conseguiu apresentar perigo e viu o Tricolor das Laranjeiras dominar as ações. Aos 37, Jhon Arias ajeitou com categoria e chutou com perigo para fora. Com o apito final da primeira etapa, vaias foram proferidas pelos torcedores alvirrubros.

No segundo tempo, inicialmente, a esperada mudança de postura deu lugar a mais uma preocupação de ordem física. Vitinho foi forçado a sair, aos seis minutos, por conta de fortes dores no braço esquerdo. Nova preocupação ao departamento médico colorado. E dentro de campo, as situações não melhoraram no primeiro momento. Aos onze, Nonato ficou a sobra do cruzamento de Arias e finalizou para a defesa de Anthoni.

O Inter foi apresentar perigo pela primeira vez aos 13 minutos. Quando Wesley ficou mano a mano com Freytes e finalizou com perigo - mas para fora - à meta de Fábio. O goleiro foi exigido três minutos depois, em cabeçada do camisa 21 após cruzamento na falta cobrada por Alan Patrick.

Com as primeira chegadas, o time de Roger Machado se soltou mais no jogo. Aos 28 minutos, em uma boa jogada individual de Aguirre, novamente Wesley concluiu, desta vez de barriga, e a bola saiu raspando a trave adversária.

Até os 37 minutos, o controle e ímpeto eram totais do Colorado que se conduzia ao ataque com força, mesmo que sem efetividade. Mas o banho de água fria veio neste exato minuto. Em um lance despretensioso, Paulo Baya arriscou de longe, no meio do gol. Entretanto, Anthoni deixou a bola escapar entre seus braços para o fundo da rede e assim, aconteceu o segundo gol dos visitantes e a confirmação do triunfo do time de Renato Portaluppi.

A partir de agora, por conta da Data Fifa, o calendário do Brasileirão dará uma pausa. Com isso, o Alvirrubro retorna aos gramados somente no próximo dia 12, contra o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 12ª rodada do Campeonato Nacional.

Inter (0) - Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Juninho e Ramon; Fernando, Bruno Henrique (Lucca) e Alan Patrick; Vitinho (Bruno Tabata), Wesley e Borré (Gustavo Prado). Técnico: Roger Machado.

Fluminense (2) - Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva, Freytes e Renê; Thiago Santos (Lima), Martinelli (Ignácio), Nonato e Jhon Arias; Kevin Serna (Paulo Baya) e Everaldo (Ganso). Técnico: Renato Portaluppi.

Árbitro - Lucas Paulo Torezin.