Quatro times estão definidos para o Mundial de Clubes de 2029

O Super Mundial de Clubes deste ano nem sequer começou, mas a próxima edição, que ocorrerá apenas em 2029, já tem quatro times definidos. PSG (França), Al Ahli (Arábia Saudita), Cruz Azul (México) e Pyramids (Egito) já estão garantidos na competição. O quarteto conquistou a principal competição continental da Europa, da Ásia, da América Central e do Norte e da África, respectivamente, nesta temporada.

O Al Ahli foi o primeiro time classificado. A equipe saudita, que tem os brasileiros Roberto Firmino, Ibañez, Galeno e Alexsander no elenco, venceu o Kawasaki Frontale (Japão) na final da Champions Asiática. O PSG foi o segundo classificado. O time francês atropelou a Inter de Milão ao vencer por 5 a 0 na final da Champions League no último sábado e carimbou o seu passaporte para a competição.

O Cruz Azul e o Pyramids se classificaram no domingo passado. O time mexicano bateu o Vancouver Whitecaps (CAN) na final da Concachampions, e os egípcios venceram o Mamelodi Sundows (AFS) na final da Champions League da África.

Dos quatro times, apenas o PSG disputará a edição de 2025 do Mundial, nos Estados Unidos. A competição começará no dia 14 de junho, e os franceses estão no mesmo grupo que Atlético de Madri, Botafogo e Seattle Sounders. O quarteto também está garantido no Intercontinental deste ano. Eles disputarão a competição juntamente com o Auckland City (NZL) e o campeão da Copa Libertadores da América desta temporada. A edição de 2029 do Mundial de Clubes ainda não tem sede e datas previstas.