Sul-Americana tem confrontos das oitavas de final e chaveamento decidido

Os times já sabem o que esperar para às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Em sorteio realizado nesta segunda-feira (2), na sede da Conmebol, no Paraguai, os clubes classificados na competição já tem os confrontos e chaveamentos definidos. O Fluminense é o único clube brasileiro com a vaga garantida entres os 16 melhores do torneio, entretanto, Grêmio, Vasco, Atlético-MG e Bahia decidem sua vida nos playoffs.

O tricolor gaúcho encara o Alianza Lima-PER e, caso avance sobre os peruanos, o Universidad Católica-EQU será seu adversário nas oitavas. No mesmo lado da chave, o Bahia decide a vida contra o América de Cali-COL. Em uma suposta classificação, protagonizará um duelo brasileiro contra o Fluminense.



Na chave oposta, o Atlético-MG enfrenta o Atlético Bucaramanga-COL e, se passar, o Godoy Cruz-ARG, será seu adversário. O Vasco tem o desafio mais complicado dos brasileiros nos playoffs. O Cruzmaltino sobe a altitude de Quito, no Equador, para encarar o Independiente del Valle. Se avançar, Mushuc Runa o aguarda para avançar às quartas.



As partidas dos playoffs estão agendadas para as semanas dos dias 16 e 23 de julho. Já as oitavas de final, acontecem nos dias 13 e 20 de agosto.



A definição do sorteio ocorreu baseado na classificação dos times na fase de grupos. Na qual os líderes de cada chave avançaram direto às oitavas. Os 2º colocados decidem a vida na repescagem contra os 3º dos grupos da Libertadores.



Confrontos das oitavas de final e chaveamento definidos:



Chaveamento 1



Alianza Lima ou Grêmio x Universidad Católica-EQU

Bolívar ou Palestino x Cienciano

San Antonio Bulo Bulo ou Once Caldas x Huracán

Bahia ou América de Cali x Fluminense



Chaveamento 2



Central Córdoba ou Cerro Largo x Lanús

Independiente del Valle ou Vasco x Mushuc Runa

Atlético Bucaramanga ou Atlético-MG x Godoy Cruz

