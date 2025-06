Grêmio joga bem e vence o Juventude no primeiro triunfo fora de casa pelo Brasileirão

A primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro aconteceu. Neste domingo (1º), o Grêmio subiu a Serra, venceu com autoridade o Juventude por 2 a 0 e chegou a 15 pontos na 11ª rodada do Brasileirão. Abrindo 2 a 0 ainda no primeiro tempo com gols de Braithwaite e Cristian Olivera, o time apenas administrou o placar no segundo tempo e sacramentou o triunfo sobre o Papo no Alfredo Jaconi. O resultado positivo representa o primeiro êxito fora de Porto Alegre com Mano Menezes no comando gremista.

LEIA TAMBÉM: PSG goleia Inter de Milão e conquista sua primeira Champions League.

A partida começou diferente dos últimos jogos do Tricolor. A começar pela vestimenta. Os jogadores entraram trajados com o novo segundo uniforme de cor azul clara, e aparentemente, deu sorte. Os primeiros 20 minutos foram de ampla superioridade do time de Mano Menezes. Logo aos seis, duas chances. Alysson aproveitou uma ótima trama gremista e ficou livre para finalizar na pequena área. Mas Caíque, em uma intervenção crucial, travou e mandou para escanteio. Na cobrança, Gustavo Martins cabeceou para a defesa de Marcão.

Entretanto, ao sair com ela em suas mãos, o goleiro do Juventude trombou com Kannemann e atingiu com o braço, o rosto do zagueiro. Após a revisão do VAR, o pênalti foi assinalado. Na cobrança, que ocorreu aos 13 minutos, Braithwaite bateu firme e abriu o placar. Sem diminuir o ritmo, o Grêmio quase ampliou aos 15, em uma testada do camisa 4 direto na trave.

O que parecia ser um início promissor, se estendeu durante toda a primeira etapa. Aos 24 minutos, quando Braithwaite roubou a bola na intermediária e acionou Cristaldo, que bateu de chapa, exigindo uma importante defesa de Marcão.

Mesmo com o amplo domínio, os porto-alegrenses viram a vantagem mínima quase se esvair pelas mãos no pênalti marcado para o Papo aos 32 minutos. O VAR, no entanto, sugeriu a revisão para um possível impedimento na origem da jogada. Impedimento este que foi marcado e a penalidade desmarcada. Cinco minutos depois da tensão, o alívio. Kike Olivera aproveitou o chute ruim de Cristaldo e concluiu com força e perfeição para ampliar o marcador.

A segunda etapa começou com inversão de postura: Grêmio recuou suas linhas dando campo para o Juventude trabalhar. A principal preocupação do Tricolor veio aos dez minutos, quando Braithwaite precisou ser substituído por André Henrique após alegar dores. Com a bola rolando, apesar da postura retraída, as chances voltaram a acontecer para o time de Mano Menezes. Aos 14, Cristaldo bateu cruzado para mais uma boa defesa de Marcão. O goleiro voltou a trabalhar dois minutos depois em finalização de Alysson.



No decorrer da segunda etapa, mesmo com Alviverde investindo em chegadas, não promoveu grandes sustos ao gol de Volpi. As oportunidades foram em um chute de Ênio, aos 34 minutos, em que o goleiro gremista espalmou para escanteio e Batalla aos 47. O Tricolor se defendeu bem e administrou o placar adquirido na primeira etapa.

Com o encerramento da 11ª rodada, o Tricolor terá um período de onze dias sem jogos em decorrência das Eliminatórias Sul-Americana. O time de Mano Menezes volta a campo no dia 12 de junho, contra o Corinthians, pela 12ª rodada do Brasileirão.

Juventude (0) - Marcão; Ewerthon, Rodrigo Sam, Marcos Paulo e Alan Ruschel; Caíque (Peixoto), Mandaca (Gilberto) e Nene (Jean Carlos); Batalla, Giovanny (Ênio) e Gabriel Taliari (Matheus Babi). Técnico: Cláudio Tencati.

Grêmio (2) - Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Marlon; Villasanti, Dodi e Cristaldo (Ronald); Alysson (Aravena), Cristian Olivera (Riquelme) e Braithwaite (André Henrique). Técnico: Mano Menezes.

Árbitro - Raphael Claus.