Inter encara dupla Fla-Flu nas copas e conta com paralisação para ajustar equipe

O técnico Roger Machado ressaltou inúmeras vezes a importância que a pausa para o Super Mundial terá para uma melhora na equipe colorada. E com os sorteios das oitavas de final da Libertadores da América e Copa do Brasil, esta pausa será ainda mais crucial. Nesta segunda-feira (2), o Inter conheceu seus adversários nas copas. Em busca da Glória Eterna, o Alvirrubro protagonizará dois fortes embates com o poderoso Flamengo. Pelo torneio mais democrático do Brasil, nada de tarefa fácil: o Fluminense voltou a aparecer no caminho colorado.

LEIA TAMBÉM: Inter encara o Flamengo nas oitavas da Libertadores.



Roger Machado e Renato Portaluppi, quando se trata de Copa do Brasil, são nomes fortes, principalmente juntos. Ambos foram campeões do torneio pelo próprio tricolor carioca, em 2007 . Na ocasião, Roger era jogador e foi o autor do gol decisivo na final contra o Figueirense que decretou o primeiro e único título do clube na competição. Este foi o troféu que inaugurou a galeria de troféus de Renato. Quase 18 anos depois, os treinadores se encontram ,desta vez, como rivais.

Deixando as individualidades dos comandos técnicos de lado, dentro de campo as duas equipes carregam forte rivalidade. Este mesmo embate das oitavas de final da atual edição foi palco da grande final da Copa do Brasil de 1992, na qual o Inter de Antônio Lopes derrotou os cariocas na decisão. Para colocar a faixa de campeão no peito, três partidas foram necessárias para o Colorado conquistar sua solitária taça.

Na edição de 2025, o time de Roger Machado recebe o Tricolor das Laranjeiras, no Beira-Rio, no dia 30 de julho. O jogo de volta no Maracanã, tem a data base de 6 de agosto. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Inter foi derrotado pelo Fluminense por 2 a 0 em pleno Beira-Rio. Por isso, a pausa para o Super Mundial torna-se fundamental para arrumar a casa.

Trocando as projeções para a Libertadores, mais um carioca. E podemos chamar de azar. O Flamengo ficou em 2º lugar no Grupo C e, com isso, enfrentaria os líderes das chaves. Calhou de ser o Inter.

O retrospecto das equipes na competição mais importante das américas mostra ampla vantagem para o Rubro-Negro. São dois enfrentamentos em mata-mata e dois êxitos para os cariocas. A mais recente delas ocorreu em 2019. Os gaúchos foram derrotados no Maracanã por 2 a 0 e o empate em 1 a 1 no Beira-Rio definiu o avanço dos campeões daquele ano.

Buscando reverter o histórico negativo, o time de Roger Machado tem a vantagem de decidir a segunda partida diante da apaixonada torcida colorada. As datas-base do duelo são os dias 13 e 20 de agosto.

Interrompendo os pensamentos futuros, voltamos para o presente. Após a atuação ruim na derrota para o Fluminense pela 11ª rodada do Brasileirão, as dificuldades não ficaram apenas dentro de campo. Fora dele, os problemas físicos permanecem, e neste caso pioraram. O volante Fernando foi substituído no domingo alegando dores no joelho. Após as baterias de exames iniciais, uma lesão no ligamento cruzado posterior do joelho direito foi encontrada. Contusão que afasta o atleta por um período de até cinco meses. De folga. a delegação retorna aos trabalhos na quinta-feira.

Duelos pelas oitavas de final da Libertadores

São Paulo x Atlético Nacional-COL



LDU-EQU x Botafogo



River Plate-ARG x Libertad-PAR



Palmeiras x Universitário-PER



Vélez Sarsfield-ARG x Fortaleza



Racing-ARG x Peñarol-URU



Estudiantes-ARG x Cerro Porteño-PAR



Inter x Flamengo



*Times da esquerda definem o segundo jogo em casa

Duelos pelas oitavas de final da Libertadores

Athletico-PR x São Paulo

Palmeiras x Corinthians

*Os times da esquerda definem em casa Bragantino x Botafogo Vasco x CSA CRB x Cruzeiro Fluminense x Inter Retrô x Bahia Atlético-MG x Flamengo