Grêmio sobe a Serra em busca de afirmação no Brasileirão antes do Super Mundial

Mesmo que a atuação não venha encantando a torcida, alguns pontos em que houve melhora é preciso dizer. O Grêmio, que vinha sofrendo desde 2023 com o elevado número de gols sofridos, nos últimos onze jogos com o técnico Mano Menezes, sofreu dez gols. Para efeito de comparação, o rival Inter foi vazado 18 vezes com o mesmo número de jogos. Entretanto, o ataque não tem sido efetivo. Foram apenas onze gols feitos. Metade em relação ao Colorado que foi às redes 20 vezes. Com equilíbrio na defesa e precisando ser mais incisivo no ataque, o Tricolor sobe a Serra e enfrenta o Juventude, neste domingo (1º), no estádio Alfredo Jaconi, às 16h, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"A gente já melhorou em muita coisa. Hoje (contra o Sportivo Luqueño-PAR) a gente fecha o terceiro jogo sem sofrer gol. Uma coisa que, quando chegamos, vocês (imprensa) perguntaram muito isso”, enalteceu o comandante Mano Menezes.

É nisto que se abraça o Grêmio. O treinador gremista vem batendo recorrentemente na tecla da impossibilidade de implementar suas ideias em decorrência do grande volume de jogos. Porém, é preciso superar as adversidades e seguir pontuando no Brasileirão.

Até a pausa para o Super Mundial - no dia 12 de junho - o Tricolor tem dois confrontos a serem disputados: Juventude e Corinthians. O duelo contra o Papo é visto como fundamental nos objetivos da equipe.

O Grêmio ocupa a 12ª posição do Brasileirão com 12 pontos. Um triunfo sobre o Juventude faria a equipe evoluir signficiatvamente na tabela e tornaria o ambiente mais tranquilo para trabalhar durante a pausa. E Mano sabe disso.

O líder da casamata mandou a campo, contra os paraguaios na Sul-Americana, um time alternativo. Promovendo descanso aos atletas que vinham atuando com mais frequência e reforçando a importância de enfrentar o rival regional com os seus atletas na melhor condição.

Assim, a tendência é de que Mano escale uma equipe de fôlego renovado em Caxias do Sul. Os prováveis titulares têm Tiago Volpi; Gustavo Martins (Ronald), Wagner Leonardo e Kannemann e Marlon; Dodi, Villasanti e Cristaldo; Cristian Olivera, Amuzu (Aravena) e Braithwaite.

Hoje, esta equipe é vista, nominalmente, como ideal. Mas, o treinador gremista reforçou que ainda, coletivamente, precisa melhorar. ”A performance do Campeonato Brasileiro não é para estarmos entre os primeiros, é óbvio. Mas estamos melhorando. Acho que depois da parada eu vou estar aqui para ser cobrado com justiça sobre aquilo que preciso entregar da equipe”, disse.