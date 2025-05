Juventude x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Grêmio viaja até a Serra gaúcha para enfrentar o Juventude, no domingo (1º), às 16h, no estádio Alfredo Jaconi, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Tricolor se encontra na 12ª colocação com 12 pontos e respirou no Brasileirão após vencer o Bahia na última rodada. Do outro lado, o Juventude é o 19º colocado e se vê afundado na zona de rebaixamento com oito pontos. A partida será transmitida na RBS TV (tv aberta) e Premiere.

O time do técnico Mano Menezes chega para o duelo após vencer o Sportivo Luqueño-PAR na Sul-Americana e confirmar a disputa da repescagem na competição contra o Allianza Lima-PER nos dias 16 e 23 de julho. Com um time totalmente reserva escalado contra os paraguaios, Mano deverá promover a escalação de 10 jogadores diferentes em relação ao duelo de quinta-feira. Visto a necessidade do Grêmio em pontuar nas duas últimas rodadas antes da paralisação do Brasileirão por conta do Super Mundial.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES JUVENTUDE X GRÊMIO

Juventude - Marcão; Ewerthon, Rodrigo Sam, Marcos Paulo (Wilker Ángel) e Alan Ruschel; Caíque, Peixoto (Giraldo) e Nenê; Batalla, Giovanny e Gilberto (Taliari). Técnico: Claudio Tencati.

Grêmio - Tiago Volpi; Gustavo Martins (Ronald); Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Villasanti e Cristaldo; Cristian Olivera, Amuzu (Aravena) e Braithwaite. Técnico: Mano Menezes.

Arbitragem - Raphael Claus, auxiliado por Danilo Manis e Evandro Lima. No VAR: Daiane Muniz.



SERVIÇOS JUVENTUDE X GRÊMIO

Local: Alfredo Jaconi;

Data e hora: domingo (1), às 16h;

Transmissão: RBS TV e Premiere.