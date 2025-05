Inter x Bahia: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Inter joga a vida na Libertadores a partir das 19h desta quarta-feira (28), pela 6ª rodada do Grupo F, no Beira-Rio, em confronto direto com o Bahia por uma vaga nas oitavas de final. Vice-líder da chave com oito pontos, o Colorado tem um a mais que o time de Salvador e, portanto, joga pelo empate para se garantir no mata-mata. A transmissão fica por conta do Paramount+.

A preparação se encerrou nesta terça, em treino fechado no CT Parque Gigante. A grande expectativa está no retorno de Borré, fora de ação desde o dia 26 de abril, quando sofreu uma lesão muscular na coxa, contra o Juventude. O colombiano supre a ausência mais recente de Ricardo Mathias, fora pelo mesmo problema, acusado contra o Sport, no domingo.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique e Thiago Maia; Alan Patrick, Wesley e Borré. Técnico: Roger Machado.

Bahia - Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Éverton Ribeiro; Erick Pulga e Lucho Rodriguez. Técnico: Rogério Ceni.

Arbitragem: Facundo Tello, auxiliado por Juan Belatti e Gabriel Chade. No VAR, estará Hector Paletta.

Serviço Inter x Bahia

Local: Beira-Rio;

Data e hora: quarta-feira (28), às 19h;

Transmissão: Paramount+;