Inter inicia a semana de olho em retorno de Borré para decisão contra o Bahia

O Inter retomou os trabalhos nesta segunda-feira (26), no CT Parque Gigante, com o foco voltado única e exclusivamente para a decisão da Libertadores. Nesta quarta, às 19h, o Colorado recebe o Bahia no Beira-Rio, pela 6ª rodada do Grupo F, e precisa de apenas um empate para avançar às oitavas de final. No entanto, pelo fator casa e a necessidade de vitória em um momento adverso da temporada, o Colorado deve ir a campo com a postura de quem corre atrás do resultado. Para isso, o técnico Roger Machado precisará de um reforço do departamento médico.

Trata-se do atacante Borré, que se recupera de uma lesão muscular na coxa, sofrida contra o Juventude, no dia 26 de abril. “Estou otimista. O Borré já estava na parte do retreinamento, penso que vamos poder utilizá-lo na quarta-feira. Não sei se para o começo ou decorrer da partida”, declarou Roger, após o empate de domingo, contra o Vitória, fora de casa.

Caso o colombiano não esteja apto para o onze inicial, a briga pela vaga no comando de ataque é entre Lucca e Wesley, que seria deslocado da ponta para o centro, dando espaço a Bruno Tabata. Outra opção, essa mais improvável, é a volta do esquema com três volantes. A definição do time ocorre nesta terça, na segunda e última atividade antes da decisão.

No outro confronto da chave, o Atlético Nacional, líder isolado com nove pontos, um a mais que os gaúchos, visitam o Nacional, do Uruguai, lanternas já eliminados. O Inter é o 2º colocado e também está um ponto à frente que o Bahia, 3º.