Ancelotti anuncia sua primeira convocação à frente da seleção brasileira

A primeira convocação da Era Ancelotti ocorreu um dia após a chegada do técnico italiano em solo brasileiro. Nesta segunda-feira (26), o ex-Real Madrid anunciou quem serão seus 23 primeiros comandados pela seleção canarinha, nos jogos contra Equador e Paraguai, nos dias 5 e 10 de junho, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A apresentação será no dia 2, em São Paulo. A cerimônia ocorreu na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Uma das surpresas da lista foi a ausência de Neymar. O craque recém voltou de lesão e ainda busca seu melhor ritmo pelo Santos e, de momento, ainda não volta. Também estão fora os madridistas que, até sábado, estavam sob seu comando na Espanha: o zagueiro Militão e os atacantes Rodrygo e Endrick. Todos estão lesionados.

Ancelotti chega à seleção com a missão de recuperar o bom futebol de uma equipe que, até aqui, não se encontrou dentro de campo desde a saída Tite após a Copa do Mundo de 2022. Ele terá pouco mais de um ano para treinar e classificar o time ao Mundial dos Estados Unidos, do Canadá e do México.

LEIA MAIS: Samir Xaud é eleito presidente da CBF e promete readequação de calendários

No palco, ao lado do italiano, esteve o presidente da CBF, Samir Xaud, e o diretor de seleções, Rodrigo Caetano. Quem falou primeiro foi o mandatário da entidade, que garantiu "total autonomia de trabalho". Caetano, por sua vez, agradeceu todos os envolvidos na negociação para a vinda do "mister", como ele se referiu a Ancelotti.

O treinador de 65 anos, por sua vez, fala sobre suas primeiras impressões no cargo: "Muito bonitas, uma honra e orgulho comandar a maior seleção do mundo. Tenho muita confiança de que o Brasil volte a ser campeão, vamos juntos, estou muito feliz". Ele destaca que treinou 34 jogadores brasileiros, e citou uma boa parte deles, como Romário, Ronaldo, Kaká, e também os mais recentes.

Confira a lista de convocados de Ancelotti

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Hugo Souza (Corinthians)

Bento (Al Nassr)

Defensores

Alex Sandro (Flamengo)

Alexsandro Ribeiro (Lille)

Beraldo (PSG)

Carlos Augusto (Inter de Milão)

Danilo (Flamengo)

Léo Ortiz (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Vanderson (Monaco)

Wesley (Flamengo)



Meias

Andreas Pereira (Fulham)

Andrey Santos (Strasbourg)

Casemiro (Manchester United)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Ederson (Atalanta)

Gerson (Flamengo)



Atacantes

Anthony (Real Betis)

Estevão (Palmeiras)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Matheus Cunha (Wolves)

Vinicius Júnior (Real Madrid)

Raphinha (Barcelona)

Richarlison (Tottenham)