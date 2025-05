Visando evitar novas lesões, Grêmio prepara preservações contra o Sportivo Luqueño

A poeira deu uma baixada nos lados do CT Luiz Carvalho. A vitória sobre o Bahia no domingo (25) e o distanciamento da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, contribuem para uma melhora no momento delicado que vive o Grêmio. Agora, o Tricolor gira a chave e muda o foco para a última rodada da Copa Sul-Americana. Porém, mesmo com um respiro adquirido, os problemas do que diz respeito aos desfalques aumentaram com a lesão de João Pedro. Por isso, as preservações devem acontecer contra o Sportivo Luqueño, na quinta-feira (29).