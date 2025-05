João Pedro tem lesão confirmada e Grêmio fica sem lateral-direito à disposição

Mais uma baixa confirmada para a lateral-direita do Grêmio. Na tarde desta segunda-feira (26), o Tricolor confirmou a lesão de João Pedro. O atleta sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo durante a partida do último domingo, contra o Bahia, e precisará passar por uma cirurgia. O tempo de parada não foi divulgado, mas o técnico Mano Menezes projetou um longo período sem o lateral.

“João Pedro teve uma pequena fratura, mas é uma fratura, que realmente vai afastá-lo por um período maior. Logo em seguida teremos Igor Serrote de novo, porque a questão dele é mais simples, mas aí depois da parada do Mundial. João Lucas ainda temos que avançar um pouco para ver como evolui a questão muscular, mas provavelmente também”, revelou o comandante.

Com a ausência confirmada do camisa 18, o treinador gremista se vê sem opções para a posição. As outras alternativas seriam Igor Serrote e João Lucas, mas os laterais sofreram uma fratura no punho esquerdo e lesão na coxa esquerda, respectivamente, e também não estão a disposição de Mano para os próximos embates.

Diante dos problemas, o líder da casamata parece já ter encontrado soluções. ”Faremos os próximos jogos com Ronald ou Gustavo Martins. Nos dois casos seguramos mais o lateral para fazer linha de três, para soltar Marlon um pouco mais”, afirmou.

O próximo compromisso do Grêmio é pela Copa Sul-americana, contra o Sportivo Luqueño, na Arena, na quinta-feira. O duelo marca a 6ª e última rodada da fase de grupos da competição. Atualmente o clube gaúcho se encontra na 2ª posição do Grupo D com 9 pontos e precisa vencer, juntamente com a torcida de um tropeço do Godoy Cruz-ARG para ser o líder da chave.