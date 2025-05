Com pênalti polêmico, Grêmio vence o Bahia e se afasta do Z-4 do Brasileirão

O grito, enfim, saiu: o Grêmio venceu. Após cinco jogos sem triunfar, o Tricolor gaúcho bateu o Bahia por 1 a 0 neste domingo (25), na Arena, e aliviou, ao menos por ora, a pressão das arquibancadas. A vitória, válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, afastou em três pontos a equipe de Mano Menezes da zona de rebaixamento do torneio. O gol solitário do jogo foi marcado por Braithwaite, em pênalti cercado de polêmicas.

O Tricolor gaúcho entrou em campo com a espinha dorsal da equipe que havia sido eliminada da Copa do Brasil na última terça-feira (20), diante do CSA. As novidades foram João Pedro, de volta após se recuperar de lesão, e Cristaldo, que ficou fora do jogo anterior por conta do limite de estrangeiros, mas assumiu diretamente a vaga do lesionado Monsalve na função de articulador.

O desempenho, no entanto, embora ainda distante do que os 14 mil torcedores gremistas que foram à Arena idealizavam, foi superior ao do empate no meio da semana. Diante de um Bahia ousado, o Grêmio assumiu o controle da partida nos primeiros minutos, dominando especialmente os 15 iniciais do primeiro tempo e levando perigo em ataques de Dodi e Wagner Leonardo.

A partir daí, os baianos fizeram pesar a superioridade técnica e passaram a se sentir à vontade em campo. Vivendo uma fase bem mais sólida do que os mandantes, o time de Rogério Ceni empilhou chances com Lucho Rodríguez, Juba e Pulga. Na mais clara delas, a bola sobrou limpa para David Duarte dentro da área, mas o zagueiro, com o gol aberto, isolou o chute da marca do pênalti.

Já aos 36 minutos, perto do fim da primeira etapa, Braithwaite ainda teve uma boa chance: recebeu cruzamento rasteiro de Cristian Oliveira e, da entrada da pequena área, mandou por cima do gol. No balanço do primeiro tempo, foram seis finalizações do Grêmio contra oito do Bahia — mas o placar seguiu em branco.

Na volta do intervalo, o Grêmio promoveu apenas uma alteração: Pavón entrou no lugar de Amuzu. O roteiro, no entanto, seguiu o mesmo da etapa inicial. A diferença esteve na efetividade: logo aos 8 minutos, Cristaldo fez bela jogada individual e encontrou Braithwaite na área. O atacante caiu após disputa com o goleiro Marcos Felipe, e o árbitro Bruno Arleu de Araújo apontou a marca da cal. Mesmo com a recomendação do VAR para revisão e possível anulação, manteve a decisão de campo. Na cobrança da polêmica penalidade, o próprio centroavante dinamarquês bateu firme, no meio do gol, e abriu o placar.

Mano Menezes recuou seu time logo após o gol, na tentativa de segurar o resultado. Primeiro, apenas na postura: o Grêmio baixou as linhas e passou a esperar o adversário. Mas, depois de novos sustos com Lucho Rodríguez e Pulga, o treinador decidiu fechar ainda mais a casa tirando Cristaldo e colocando o zagueiro Gustavo Martins, antes dos 30 minutos, reforçando a contenção.

Com um ataque contra defesa instaurado nas quatro linhas que delimitam o gramado da Arena, sobrou chances para o Bahia empatar. Mas a manhã era gremista. Entre defesas de Volpi, chutes que passaram raspando a trave e 11 minutos de acréscimos, a torcida tricolor só pôde respirar aliviada ao apito final: o Grêmio venceu.

Agora momentaneamente na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, os gaúchos voltam a campo na quinta-feira, às 19h, pela Copa Sul-Americana. O adversário será o Sportivo Luqueño-PAR, na Arena.

Grêmio (1) Volpi; João Pedro (Ronald), Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Villasanti, Dodi, Cristian Olivera (Aravena), Cristaldo (Gustavo Martins) e Amuzu (Pavón); Braithwaite (Arezo). Técnico: Mano Menezes.

Bahia (0) Marcos Felipe; Gilberto (Arias), David Duarte, Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Everton Ribeiro (Kayky) e Michel Araújo (Rodrigo Nestor); Cauly (Iago), Erick Pulga e Lucho Rodriguez (Willian José). Técnico: Rogério Ceni.

Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo.