Napoli leva susto da Inter, mas é campeão italiano com golaço de voleio

O Napoli é campeão italiano! Ao vencer o Cagliari por 2 a 0 com golaço de voleio, em casa, o elenco de Antonio Conte superou susto da Inter de Milão, que também tinha chance de título, e se sagrou campeão da Série A. Pelo Napoli, McTominay, de voleio, e Lukaku marcaram os gols da vitória, enquanto De Vrij e Correa anotaram pela Inter na vitória por 2 a 0 contra o Como.

O Napoli termina o Italiano com 82 pontos, um a mais que a Inter, que buscava o bicampeonato consecutivo. Esta é a quarta taça do Campeonato Italiano conquistada pelo Napoli - o clube foi campeão pela última vez há dois anos, em 2022-23. Os outros títulos foram nas temporadas 1986-87 e 1989-90.

Os empates davam o título para o Napoli, mas aos 20 minutos da primeira etapa a Inter abriu o placar e assumiu momentaneamente a liderança. Porém, pouco depois, o elenco de Antonio Conte também abriu o placar contra o Cagliari e voltou à ponta.

Mais tarde, tanto Inter quanto Napoli voltaram a marcar, e a vantagem dos napolitanos foi suficiente para garantir o título e a festa da torcida no estádio Diego Maradona.

COMO FOI A "FINAL" DO ITALIANO

O Napoli começou a rodada campeão. Mesmo com o início das partidas sem gols, apenas um empate para cada lado bastava para que o elenco de Antonio Conte se sagrasse campeão. o Napoli somava 80 pontos, e a Inter, 79.

Com 20 minutos de confronto, a Inter abriu o placar com De Vrij de cabeça e colocou a equipe na frente pelo título. O zagueiro aproveitou cruzamento e estufou as redes do Como. Com a vitória parcial e o empate do Napoli, o elenco de Milão atingiu 81 pontos na tabela, contra 80 do rival.

Mas McTominay marcou golaço pelo Napoli aos 42 da primeira etapa, e o título mudou de dono novamente. O meio-campista recebeu cruzamento na grande área e virou um belo voleio. A bola passou de baixo do goleiro Sherri e, com a vitória parcial, o Napoli subiu para 82 pontos.

Três minutos depois, no jogo da Inter, Pepe Reina, em sua despedida do futebol, foi expulso e deixou o Como com um a menos. O experiente goleiro saiu da grande área para evitar ataque de Taremi, mas acabou acertando o atacante com carrinho e recebeu cartão vermelho, após revisão no VAR. Este foi o último embate disputado pelo paredão, após anunciar aposentadoria ao fim da temporada.

As duas equipes ampliaram ao mesmo tempo na etapa final. Pelo Napoli, Lukaku arrancou em velocidade, fez bela jogada individual e finalizou para vencer o goleiro Sherri, enquanto Correa driblou marcador dentro da grande área e chutou no canto, para aumentar a vantagem da Inter. Os dois gols saíram aos 6 minutos do segundo tempo. O Napoli manteve a liderança e garantiu a taça.