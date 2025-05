Calderano atropela rival, vai à semi e garante medalha inédita em Mundiais

Hugo Calderano se agigantou mais uma vez, avançou à semifinal e garantiu a primeira medalha de um atleta brasileiro no Mundial de tênis de mesa. Ele dominou o sul-coreano An Jaehyun em Doha, no Qatar, por 4 sets a 1, com parciais de 11/4, 11/6, 9/11, 11/7 e 12/10. O número 3 do mundo não deu chances ao adversário. 17º no ranking, o sul-coreano chegou às quartas após despachar o prodígio francês Felix Lebrun, que bateu Calderano na disputa do bronze dos Jogos Olímpicos de Paris.

Calderano alcança seu melhor resultado em Mundiais e uma medalha inédita para o esporte brasileiro. Todos os semifinalistas são premiados, então ele assegura pelo menos o bronze enquanto busca o ouro. Ele chega à sua primeira semi de Mundial um mês após ter conquistado o título histórico da Copa do Mundo da modalidade. Em abril, o brasileiro deu show, atropelou o chinês Lin Shidong e se tornou o primeiro atleta fora da Ásia ou Europa a vencer a competição.

Calderano retorna neste sábado (24) para encarar o chinês Jingkun Liang, 5º do ranking, na semi -o horário da partida ainda será confirmado. O próximo rival eliminou o compatriota Shidong Lee, número 1 do mundo. Do outro lado do chaveamento, o chinês Chuqin Wang (#2) e o sueco Truls Moregard (#7), algoz de Calderano na semi dos Jogos Olímpicos de Paris, duelam pela segunda vaga na final.

An chegou a reclamar do saque do brasileiro durante a partida, mas terminou aumentando sua freguesia. O sul-coreano interrompeu a partida por alguns minutos no segundo set enquanto questionava a arbitragem sobre o saque de Calderano. Foi o sexto confronto entre eles, que se enfrentam desde 2021, e Calderano venceu todos.

"Foi uma grande partida, difícil expressar em palavras esse momento. Estou muito feliz e quero continuar levando o melhor do tênis de mesa para o Brasil. [A semi] será uma partida muito dura, ele [Jingkun] sabe como jogar em grandes eventos. Espero que seja uma grande batalha", disse Calderano, à transmissão do Sportv.

COMO FOI O JOGO

Calderano atropelou An Jaehyun na primeira parcial. O brasileiro ficou na frente desde o início, construiu folga no placar e confirmou o game sem dificuldade por 11 a 4. O segundo set começou mais equilibrado e contou com reclamação do sul-coreano, mas o resultado foi o mesmo. O rival protestou com a arbitragem sobre o tradicional saque do brasileiro, alegando que não conseguia ver a bola saindo da palma da mão de Calderano. O número 3 não ficou abalado e abriu 2 a 0. An voltou melhor para a terceira parcial, saiu na frente e reagiu. O sul-coreano anotou 9 a 5, Calderano até colou, mas a terceira parcial terminou 11 a 9 para o número 17 do mundo.

O quarto set seguiu equilibrado, mas Calderano se impôs e aumentou o placar. O brasileiro freou o bom momento do rival, foi paciente e encaminhou a vitória.

A quinta e última parcial foi disputada ponto a ponto e coroou o feito histórico de Calderano na emoção. O sul-coreano chegou a salvar três match points, mas não foi o suficiente. O atleta de 28 anos se tornou o primeiro brasileiro em uma semifinal de Mundial de tênis de mesa e assegurou uma medalha inédita.