Ancelotti chega ao Rio no domingo e terá convocação badalada

O novo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, vai desembarcar no Rio de Janeiro na noite de domingo (25). No dia seguinte, ele será apresentado em um evento de convocação tão badalado que a CBF precisou recorrer a um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Ancelotti e os demais membros da comissão técnica terão no sábado o último ato à frente do Real Madrid: o jogo contra a Real Sociedad. A bola rola às 11h15min.