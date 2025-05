Guardiola desafia diretoria e ameaça sair do City: 'Vou sair se não montarem um elenco pequeno'

O técnico Pep Guardiola mandou um duro recado aos dirigentes do Manchester City após a vitória sobre o Bournemouth e ameaçou até mesmo deixar o clube caso não seja atendido. Guardiola deu um ultimato aos diretores dos Citizens e disse querer um elenco pequeno para a próxima temporada. Atualmente, o Manchester City conta com 28 jogadores.

"Eu avisei ao clube que não quero um elenco grande. Eu não quero ter que cortar cinco, seis jogadores todo jogo. Eu não quero isso. Eu vou sair se eles não montarem um elenco pequeno. Eu não vou ficar. É impossível dar minha alma aos jogadores se eles tiverem que ficar na arquibancada e não jogar", disse Guardiola em entrevista coletiva.

Com contrato até a metade de 2027, o treinador falou sobre eventuais lesões ao longo da temporada e disse não ver problema em aproveitar jogadores das categorias de base em caso de necessidade. Porém, acredita que o lado emocional seja o mais importante a se pensar na hora da montagem do elenco.

"Eu não quero ter 24, 25, 26 jogadores quando todos estão saudáveis. Se eu tiver lesões, azar! Teremos jogadores das categorias de base e faremos o que for possível. Mas eu não posso sustentar o emocional, a alma do time. Temos que criar uma nova conexão entre nós depois desta temporada em que perdemos um pouco, já que os jogadores sabem que serão deixados de fora semana após semana. Jogadores precisam disputar entre eles as vagas para jogar", disse.

O Manchester City ainda busca confirmar a vaga para a próxima Liga dos Campeões. O time de Guardiola chegou a 68 pontos após vencer o Bournemouth, subiu para a terceira colocação e só depende de si para confirmar a classificação para a Champions. Na última rodada do Campeonato Inglês, que acontece no domingo (25), às 12h (de Brasília), os Citizens visitam o Fulham, no Craven Cottage.