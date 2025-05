Grupo de 20 clubes anuncia oposição e não vai votar na eleição da CBF

Após apoiarem a candidatura do presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos, 20 clubes anunciaram ausência na eleição da CBF que acontece no domingo (25). Apesar do não comparecimento, é possível que eles votem, já que a entidade autorizou o voto remoto. Ainda assim, a abstenção deve ser a escolha das agremiações. Samir Xaud é candidato único, com apoio de 25 federações, o que inviabilizou a inscrição de uma chapa adversária.

A nota divulgada leva o lema da campanha que marca o posicionamento dos clubes durante o processo eleitoral: "Sem clube não tem futebol". A maioria das equipes pertence à Liga Forte União (LFU), bloco econômico mais próximo do presidente da FPF. Contudo, há também times da Libra.

"O futuro do futebol brasileiro precisa ser pautado pela democracia, transparência e representatividade. Não compareceremos à votação por discordarmos do processo vigente. Estaremos prontos para conversar com a nova gestão, a partir da próxima semana, em prol de um futebol cada vez melhor", diz a nota.

América-MG, Athletico-PR, Atlético-GO, Botafogo de Ribeirão Preto, Chapecoense, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude, Mirassol, Novorizontino, Santos, São Paulo e Sport são os clubes que estarão ausente da eleição da CBF. Entre os 30 que apoiaram Carneiro Bastos, mas não assinaram o comunicado de ausência, estão Atlético-MG, Avaí, Bahia, CRB, Red Bull Bragantino, Ceará, Ferroviária, Operário-PR, Vila Nova e Vitória.

No começo da semana, a maioria dos clubes brasileiros das séries A e B se uniram para fazer exigências à nova gestão da CBF. Foram exigidas mudanças no processo eleitoral da entidade máxima do futebol e o comprometimento com a criação de uma liga.

Ao contrário do que as movimentações recentes apontavam, a eleição da CBF não deve sofrer novas intervenções judiciais. Depois de protocolar um recurso no Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar adiar a votação, Ednaldo Rodrigues informou que não tentará voltar à cadeira de presidente.

A Assembleia Geral Eleitoral está marcada para domingo, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A comissão eleitoral permitiu a participação de forma remota, já que será um domingo de rodada do Brasileirão. A única chapa inscrita é encabeçada por Samir Xaud, presidente eleito da Federação Roraimense de Futebol (FRF).

O pleito eleitoral é formado por 27 federações estaduais e 20 clubes da série A e B. O peso dos votos é três para federações, dois para clubes da elite e um para os da segunda divisão brasileira.