Grêmio vai à CBF cobrar arbitragem e Mano inicia trabalhos após eliminação

Não há espaço no desgastante calendário brasileiro para lamentações. A precoce e polêmica eliminação do Grêmio na Copa do Brasil para o CSA escancarou novos problemas do ponto de vista ofensivo na equipe. Estes, precisam ser corrigidos com urgência, visto a proximidade e importância do próximo jogo. O Tricolor recebe o Bahia no domingo (25), às 11h, com quatro dias livres em que o técnico Mano Menezes terá para preparar o time. Fora de campo, a direção gremista prepara fortes cobranças contra a arbitragem.

LEIA TAMBÉM: Grêmio fica só no empate com o CSA e está eliminado da Copa do Brasil.

O presidente Alberto Guerra e o coordenador técnico, Luiz Felipe Scolari, irão ao Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, para uma reunião com a Comissão de Arbitragem da CBF. Segundo nota divulgada pelo clube, a pauta do encontro será a apresentação de questionamentos, busca por esclarecimentos e medidas corretivas por parte da entidade.

A razão da visita seria por conta das questionáveis decisões dos árbitros nos últimos jogos do Grêmio. Na visão dos gaúchos, as escolhas têm prejudicado o Tricolor. “Foi a oitava vez (contra o CSA) nos nossos jogos que o árbitro foi ao monitor e nenhuma delas a decisão foi alterada em favor do Grêmio”, reclamou Mano Menezes após o jogo diante dos alagoanos.

Dentro de campo, a tensão também não melhora, pelo contrário. O time está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e acumula apenas duas vitórias nas primeiras nove rodadas da competição. Buscando contornar o momento péssimo da equipe, Mano tem optado por um modelo de jogo mais defensivo, o que não surgiu efeito visto os dez gols sofridos nos últimos nove jogos.

Mas o líder da casamata reconhece o péssimo momento e parece estar ciente da necessidade da equipe. “Precisamos ter mais calma. Ninguém escolhe ser defensivo. É muito melhor ser ofensivo. Modificar o que não está bem leva tempo, mas vai acontecer”, acredita.

A oportunidade de virar a página e mostrar evolução acontece no domingo (25). Até lá, o treinador prepara a equipe em quatro sessões de atividades com foco no Bahia pela 10ª rodada do Brasileirão. A ausência confirmada para o duelo é Jemerson, suspenso pelo 3º cartão amarelo.

As dúvidas pairam sobre Monsalve e João Pedro. O colombiano foi substituído na partida contra o CSA por conta de um desconforto na coxa e terá sua condição física reavaliada. Em relação ao lateral, ele foi ausência contra os alagoanos por conta de dores na canela, mas a tendência é de que esteja à disposição contra o Tricolor de Aço.