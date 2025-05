Grêmio fica só no empate contra o CSA e está eliminado da Copa do Brasil

O momento ruim do Grêmio na temporada ganhou mais um elemento: o time gaúcho está fora da Copa do Brasil. Na noite desta terça-feira (20), com direito a chuva e tons melancólicos, o Tricolor empatou com o CSA por 0 a 0, na Arena, e foi eliminado na 3ª fase da competição. Com a derrota por 3 a 2 na partida de ida, em Maceió, era necessário dois gols de diferença para que a classificação acontecesse, porém, mesmo com incansáveis investidas, veio o adeus precoce do time de Mano Menezes do torneio.

Com a obrigatoriedade do resultado, o Tricolor adiantou suas linhas e tomou as rédeas da partida. A primeira chegada aconteceu aos seis minutos. Em uma boa troca de passes, Monsalve fez o pivô para Villasanti, que chegou finalizando com força, mas Gabriel Félix fez a defesa. Entretanto, as oportunidades foram voltar somente aos 22 com Amuzu. O belga realizou boa jogada individual e cruzou. Porém, a defesa do CSA, ao tentar afastar o perigo, com um toque sutil, mudou o rumo da pelota e quase surpreendeu o goleiro do Azulão, lhe exigindo uma boa defesa.

Aos 32 minutos, de muito longe, Marlon arriscou um potente chute com endereço na gaveta de Gabriel Félix. O arqueiro, novamente, foi cirúrgico na intervenção e evitou aquele que seria o primeiro na Arena. Mas, a grande oportunidade do Grêmio na primeira etapa veio dos pés de Monsalve, aos 48. Ronald antecipou o marcador, deixou a bola pingando na entrada da área para o colombiano bater com capricho e acertar a trave do goleiro. Aumentando a angústia do torcedor que já pensava no pior.

Na volta do intervalo, a ansiedade para balançar as redes era nítida nos jogadores do Tricolor, o que atrapalhou o andamento da equipe nos primeiros dez minutos do segundo tempo e arrancou reclamações da arquibancada. O goleiro alagoano voltou a ser exigido aos 14, em um venenoso chute de Braithwaite de fora da área. No decorrer do jogo, o time de Mano Menezes parecia incapaz de superar a adversidade. Mesmo com as entradas de Aravena e Alysson nos lugares de Kike e Amuzu, aos 20, as mudanças não surtiram efeito.

Empurrado pela necessidade, Wagner Leonardo, aos 36, ficou com a sobra no escanteio, mas finalizou fraco, sem sustos pra Félix. A grande chance veio com Arezo, aos 39. O uruguaio recebeu o cruzamento de Pavón e concluiu com força, para mais um defesa crucial do goleiro.

Aos 45, o último pingo de esperança. Em um bate rebate, Aravena aproveitou o rebote e estufou as redes. Porém, o gol foi anulado pelo árbitro no campo e confirmado pelo VAR, alegando falta de Kannemann, gerando forte irritação dos porto-alegrenses. Na confusão que se instaurou, Arezo foi expulso.

Agora, o time de Mano Menezes precisa virar a página rapidamente, pois não há espaço para lamentar. O próximo compromisso da equipe é contra o Bahia, no domingo (25), às 11, na Arena, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, competição em que o Tricolor se encontra na 17ª posição.

Grêmio (0) - Tiago Volpi; Ronald (Lucas Esteves), Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon (Pavón); Dodi, Villasanti e Monsalve (Arezo) (expulso); Cristian Olivera (Alysson), Amuzu (Aravena) e Braithwaite. Técnico: Mano Menezes.

CSA (0) - Gabriel Félix; Felipe Albuquerque (Luiz Gustavo), Betã, Islan e Enzo; Camacho e Gustavo Nicola (Marcão); Guilherme Cachoeira, Baianinho (Marcelinho), Silas e Tiago Marques (Igor Bahia). Técnico: Higo Magalhães.

Árbitro - Matheus Delgado Candançan