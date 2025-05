Endrick sofre lesão, fica fora de convocação de Ancelotti e deve perder Mundial de Clubes

O atacante Endrick foi diagnosticado com uma lesão no tendão da perna direita, informou o Real Madrid nesta quarta-feira (21). Com o problema físico, o jogador vai perder a próxima convocação da seleção brasileira e deve ficar fora do novo Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

Endrick sentiu a lesão muscular na partida contra o Sevilla, no último domingo, pelo Campeonato Espanhol. O jogador foi substituído aos 13 minutos do segundo tempo. Os exames médicos confirmaram a contusão na perna. O Real Madrid não divulgou um prazo de recuperação. Veículos da imprensa espanhola, porém, dizem que o atacante deve ficar afastado dos gramados por cerca de dois meses.

Existia a expectativa que Endrick estivesse na primeira convocação de Carlo Ancelotti à frente da seleção brasileira. O treinador italiano anunciará na próxima segunda-feira (26) a lista de jogadores chamados para os duelos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

Endrick vira ainda preocupação no Real Madrid para a disputa do Mundial de Clubes, que tem início no dia 14 de junho, nos Estados Unidos. O clube espanhol está no Grupo H, ao lado de Al Hilal, Pachuca e RB Salzburg. O clube espanhol não deu detalhes de como será feito o tratamento da lesão de Endrick. Ele se junta a outros atacantes brasileiros da equipe que estão no departamento médico: Rodrygo e Vinicius Júnior.