Inter encara o Maracanã com favoritismo para avançar na Copa do Brasil

O Inter se encaminha para uma decisão tranquila na Copa do Brasil. Além da vantagem no placar agregado, terá um jogo como mandante na prática, já que “visita” o Maracanã nesta quinta-feira (22), às 19h, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, Santa Catarina. Pelo jogo de volta da 3ª fase da competição, os cearenses venderam o mando de campo após a derrota por 1 a 0 na ida no Beira-Rio e, agora, os colorados terão ampla maioria no estado vizinho, jogando pelo empate. Uma derrota por um gol culmina em pênaltis.

LEIA MAIS: Inter lança uniforme para celebrar os 50 anos do Campeonato Brasileiro

No entanto, os gaúchos precisam de toda a atenção para salto alto e possíveis surpresas. Trata-se de um torneio traiçoeiro, com o maior índice de zebras. Vide o rival, que caiu na terça para o CSA. Espera-se, por isso, que o técnico Roger Machado não abra mão de alguns protagonistas, apesar da tendência de preservação.

A preparação se encerrou nesta quarta pela manhã, no CT Parque Gigante, antes do embarque. O ponto de atenção está no goleiro Anthoni. Ele convive com dores na costela e teve constatada uma fratura no local, mas sua presença ainda não foi descartada. O uruguaio Rochet também está no departamento médico.

Surge a oportunidade de Ivan voltar ao time. Sua última partida foi quando estreou, na também estreia do time, contra o Avenida, pela 1ª rodada do Campeonato Gaúcho de 2024, no dia 21 de janeiro. Na ocasião, o arqueiro precisou ser substituído na reta final do primeiro tempo ao cair com o peso do corpo sobre o joelho direito e sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior. Nesta temporada, Ivan está apto desde o ínicio, mas sem espaço. O atacante Vitinho, que se preparou normalmente com o restante do grupo após uma fratura na mão, não foi relacionado.

Já a lista de preservações deve ser composta por Aguirre, Vitão, Bruno Henrique e Alan Patrick. Já Victor Gabriel e Fernando, poupados contra o Mirassol, no domingo, retornam. A provável escalação, portanto, tem Ivan; Nathan, Rogel, Victor Gabriel e Ramon; Fernando, Thiago Maia, Bruno Tabata, Romero e Gustavo Prado; Ricardo Mathias.

Dentre os relacionados, o jovem Raikkonen, de apenas 16 anos, está de volta. A última vez que ele apareceu foi contra os cearenses, e inclusive entrou em campo e marcou gol, mas foi anulado pelo VAR. Gabriel Carvalho também viajou.