Inter lança uniforme para celebrar os 50 anos do Campeonato Brasileiro

O Inter lançou nesta quarta-feira (21) o seu segundo uniforme para o restante da temporada. Em homenagem aos 50 anos do título do Campeonato Brasileiro de 1975, o Colorado tem a camisa branca simples, com o escudo destacado pelos traços finos no símbolo. A tendência é que o colorado vá a campo com a nova vestimenta contra o Sport, no domingo, fora de casa.

Confira na íntegra a nota de anúncio do clube

A nova camisa é predominantemente branca, com pequenos detalhes por toda sua extensão, adicionando um design texturizado, remetendo à “Taça das Bolinhas” conquistada no campeonato daquele ano. Nas mangas, as tradicionais três listras da adidas são vermelhas, assim como o logo da marca. No peito, como no uniforme home, é estampado o emblema antigo do Colorado, utilizado na década de 70. Atrás da gola, o ano de 1975 aparece em destaque. Completa o kit calções vermelhos, com detalhes brancos nas laterais, e meiões na mesma cor.

O manto conta com a tecnologia aeroready, uma inovação da adidas no tecido dos artigos esportivos, com proteção antitranspirante, trazendo conforto para quem está dentro de campo ou nas arquibancadas.

A camisa away, nas versões masculina e feminina a R$ 399,99 e infantil a R$ 349,99, já está disponível nas lojas físicas do Inter, no site da adidas e no www.lojadointer.com.br. Na Inter Store virtual, sócios(as) colorados em dia têm 15% de desconto para a aquisição da peça.