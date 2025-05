Alan Patrick está na pré-lista de Ancelotti para seleção brasileira

O Inter segue a rotina de preparação para a Copa do Brasil com uma notícia que, na visão do torcedor, estava demorando para aparecer. Alan Patrick está na pré-lista da primeira convocação de Carlo Ancelotti da seleção brasileira. São 50 nomes em sinal de alerta para um possível chamado. A ocasião é a Eliminatória da Copa do Mundo de 2026, em jogos válidos pela 15ª e 16ª rodada, contra Equador e Paraguai, respectivamente. A informação é do ge.

A presença do camisa 10 colorado na lista final, com 23 jogadores, é considerada improvável. Ele vive um bom momento no clube desde 2023, mas a competição é de alto nível no setor e resta, ainda, a dúvida sobre como o técnico italiano irá jogar. Ademais, Ancelotti anunciará seus escolhidos em 26 de maio, um dia após seu último jogo no comando do Real Madrid. Por isso, espera-se que ele opte por quem já conhece com mais proximidade, a maioria do futebol europeu.

LEIA MAIS: Inter se reapresenta com tendência de preservações nos próximos jogos

Ainda assim, o desempenho de Alanpa, ao menos nos números, justifica sua presença. Na temporada, são 21 jogos e 19 participações diretas em gols. Ele marcou dez vezes e deu outras nove assistências. O reflexo se dá pela bola parada: são sete gols de pênalti e cinco assistências oriundas de cobranças de escanteio e falta.

Com a Canarinho em segundo plano, o foco do atleta precisa estar no CT Parque Gigante, onde sua equipe trabalha de olho no Maracanã, nesta quinta-feira (22), às 19h, no Estádio Orlando Scarpelli, em Santa Catarina. Os cearenses venderam o mando de campo e por isso a partida no estado vizinho dos gaúchos, que estarão em peso na arquibancada.

Vale lembrar que o capitão alvirrubro é um dos cotados para preservação. No entanto, é mais plausível que ele não viaje a Recife no final de semana, para enfrentar o Sport. O motivo é a decisão com o Bahia pela última rodada do Grupo F da Libertadores, na outra quarta, no Beira-Rio.

O Inter encerra a preparação para a eliminatória nesta quarta pela manhã e, na sequência, se desloca a Florianópolis. Com a vantagem no placar agregado pela vitória por 1 a 0 na ida, o time de Roger Machado joga pelo empate. Se perder por um gol de diferença, a decisão irá para os pênaltis.