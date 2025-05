Maracanã x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Pelo jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil, o Inter volta a campo na quinta-feira (22), às 19h, para enfrentar o Maracanã, do Ceará, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, Santa Catarina. Na teoria, o Colorado é visitante. Na prática, terá imensa maioria na arquibancada, já que o adversário vendeu o mando de campo e, por isso, a partida ocorre no estado vizinho. A transmissão fica por conta do SporTV e do Premiere.

No campo, o Colorado tem a vantagem de um gol construída na vitória por 1 a 0 no Beira-Rio. Além de favorito, o time joga pelo empate. Uma derrota simples, no entanto, leva a decisão para os pênaltis. Se perder por dois ou mais gols de diferença, está fora. A reapresentação ocorreu nesta segunda, no CT Parque Gigante. A tendência é de time titular, com preservações pontuais.

LEIA MAIS: Inter se reapresenta com tendência de preservações nos próximos jogos

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Maracanã - Rayr; Rafael Mandacaru, Edimar e Leandro Cerqueira; Michel Pires, Wilker Souza, Davi Torres e Rogério (Jair); Luís Soares, Testinha e Bravo. Técnico: Junior Cearense.

Inter - Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei (Ramon); Fernando (Ronaldo), Thiago Maia e Alan Patrick (Romero); Bruno Tabata, Ricardo Mathias e Gustavo Prado. Técnico: Roger Machado.

Arbitragem: ainda não divulgada pela CBF.

Serviço Maracanã x Inter

Local: Estádio Orlando Scarpelli;

Data e hora: quinta-feira (22), às 19h;

Transmissão: SporTV e Premiere;

Ingressos: podem ser adquiridos através do site Minha Entrada. Os preços variam entre R$ 79,35 e R$ 296,70.