Inter se reapresenta com tendência de preservações nos próximos jogos

Depois de um respiro na Libertadores, o Inter volta a estar pressionado após o tropeço contra o Mirassol, em casa, pelo Brasileirão. A sequência de jogos da semana, no entanto, não deve render grandes emoções. O Colorado vai para dois compromissos fora de casa e só volta ao Beira-Rio na outra quarta, para encarar o Bahia na decisão do Grupo F do torneio continental.

Antes, nesta quinta, tem o Maracanã pela partida de volta da 3ª fase da Copa do Brasil, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, Santa Catarina. Os cearenses venderam o mando de campo e o duelo será, na prática, o alvirrubro terá a maior torcida por conta da proximidade entre os estados.

Depois, o time do técnico Roger Machado vai a Recife encarar o Sport, no domingo. Para essa batida, a tendência é de preservações e controle de carga. A reapresentação ocorreu nesta segunda à tarde, no CT Parque Gigante, com aquele tradicional trabalho regenerativo para os titulares e os reservas no gramado.

Pelo caráter eliminatório de quinta, espera-se que nomes mais importantes estejam em campo nesta ocasião e sequer sejam relacionados no final de semana. O volante Fernando, por exemplo, pode entrar nessa rotação, já que foi preservado contra o Mirassol. Vitão, Bernabei, Bruno Henrique e Alan Patrick também costumam entrar neste tipo de rodízio.

No departamento médico, o atacante Vitinho pode ficar à disposição. Recuperado de uma fratura na mão, ele vem treinando e está próximo de um retorno. O mesmo para Borré, que sofreu uma lesão muscular na coxa no dia 26 de abril. A meta da comissão técnica é que ele esteja pronto para encarar o Bahia, já com alguma minutagem adquirida.

Fora das quatro linhas, o Inter, assim como os demais clubes do futebol brasileiro, se articula para tratar das eleições presidenciais da CBF. Com Ednaldo Rodrigues deposto do cargo pela Justiça do Rio de Janeiro, Samir Xaud está muito próximo da cadeira mais importante do futebol nacional. O mandatário colorado, Alessandro Barcellos, comentou a situação na zona mista após o jogo de domingo: "O futebol brasileiro esta a mercê de movimentos judiciais ou políticos. Se reproduz agora um modelo viciado. É um momento de extrema perplexidade pelo o que aconteceu."

Ainda no domingo, Xaud registrou sua chapa para a eleição do dia 25 deste mês. De momento, tudo indica que ele irá concorrer sozinho e, portanto, se eleger presidente da entidade.