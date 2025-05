Samir Xaud registra chapa e será candidato único na eleição da CBF

A chapa encabeçada por Samir Xaud registrou ao fim da manhã deste domingo (18) a candidatura para a eleição na Confederação Brasileira de Futebol. O presidente eleito da Federação de Roraima será candidato único, considerando o número de assinaturas que ele conseguiu.

No papel, o bloco de Xaud reuniu 25 federações e dez clubes, segundo o UOL apurou. Salvo alguma decisão judicial, ele será o próximo presidente da CBF.

Pelas regras do estatuto da CBF, não sobraram apoiadores suficientes para que a candidatura de Reinaldo Carneiro Bastos -que se mobilizou ontem- registre também a chapa. E olha que Reinaldo tinha o apoio de 30 clubes das Séries A e B.

Entre as federações, só São Paulo (presidida pelo próprio Reinaldo) e Mato Grosso não assinaram.

Entre os clubes, o bloco de Xaud angariou apoio formal de: Vasco, Botafogo, Palmeiras, Grêmio, Remo, Paysandu, Amazonas, CRB, Volta Redonda e Criciúma.

Samir, de 41 anos, será o substituto de Ednaldo Rodrigues, em um mandato que vai de 2025 a 2029. A eleição, que será um mero rito protocolar, está marcada para o próximo domingo (25).

Justiça do Rio de afastar Ednaldo dirigente tenha recorrido ao Supremo Tribunal Federal (STF) O cenário da nova eleição veio após decisão da. Embora o, não há esperanças entre os dirigentes nos bastidores de que ele consiga reverter o cenário.

Até por isso a marcação da eleição foi acelerada, caindo na véspera da chegada de Carlo Ancelotti ao Brasil para ser o técnico da seleção brasileira.

Os vice-presidentes da chapa registrada são:

- Flávio Zveiter - advogado, ex-VP de projetos especiais da CBF e ex-presidente do STJD

- Michelle Ramalho - presidente da Federação Paraibana de Futebol

- José Vanildo - presidente da Federação do Rio Grande do Norte

- Ricardo Paul - presidente da Federação do Pará

- Rozenha - presidente da Federação do Amazonas

- Rubens Angelloti - presidente da Federação de Santa Catarina

- Fernando Sarney - vice-presidente da CBF até a gestão Ednaldo

- Gustavo Dias Henrique - diretor de relações institucionais da CBF na gestão Ednaldo

A composição

A candidatura de Samir Xaud é resultado de uma articulação de um grupo político.

Rozenha, Angelotti e Gustavo Dias Henrique tinham sido eleitos em março para o próximo mandato de Ednaldo. Conseguiram manter a cadeira.

Sarney é o atual interventor da CBF e também teve a parceria com Flavio Zveiter na condução interina da CBF e na articulação política. Ricardo Paul, José Vanildo e Michelle vêm do bloco de federações que acelerou o processo de definição do candidato. Michelle, inclusive, será a primeira VP mulher da CBF.

Samir Xaud é visto como um nome adequado para uma guinada no eixo de poder da CBF.

Comunicado da chapa

"A chapa Futebol para Todos - Transparência, Inclusão e Modernização nasce com o compromisso de transformar a administração do futebol brasileiro por meio da transparência, da inclusão e da modernização da gestão. Vamos ampliar os investimentos no desenvolvimento do futebol em todas as regiões do país, fortalecendo clubes, federações e o futebol de base.

Nosso objetivo é aprimorar a utilização dos recursos da CBF com responsabilidade e clareza, garantindo uma gestão mais eficiente, aberta ao diálogo e com foco em resultados concretos. Trabalharemos para enfrentar os principais desafios estruturais do futebol brasileiro, como o calendário, a profissionalização da arbitragem, a melhoria dos gramados, a segurança nos estádios e o fortalecimento das ligas.

Também olharemos com atenção para o futebol amador e para aqueles que muitas vezes ficam invisíveis no sistema. Vamos promover uma gestão que valorize o futebol feminino, combata qualquer tipo de discriminação e abrace a sustentabilidade.

Apresentamos uma chapa comprometida com a renovação e com a modernização da gestão do futebol brasileiro, com propostas concretas para tornar a CBF mais eficiente, transparente e alinhada aos desafios atuais.

O futebol brasileiro precisa de planejamento de longo prazo, decisões técnicas e escuta ativa. Acreditamos que ouvir clubes, federações, atletas, árbitros, comissões e torcedores é essencial para modernizar e democratizar a governança do nosso esporte.

As nossas seleções serão prioridade. Vamos garantir diretorias de seleção fortes e autônomas, com total liberdade para tomar decisões técnicas e formar um time preparado para os grandes desafios. Para a Seleção Principal Masculina, reafirmamos nosso compromisso com o técnico Carlo Ancelotti. Os termos já acordados serão integralmente mantidos, garantindo estabilidade e continuidade ao projeto esportivo da equipe. Estamos confiantes de que, com a preparação adequada, chegaremos à Copa do Mundo de 2026 prontos para conquistar o título e fazer o Brasil brilhar novamente no cenário mundial.

O futuro do futebol brasileiro é coletivo. E o nosso compromisso é construí-lo com todos — com transparência, respeito e responsabilidade."