Pelo Brasileirão, Inter joga mal e empata com o Mirassol no Beira-Rio

O Inter esticou a corda na Libertadores e pagou o preço no Campeonato Brasileiro mais uma vez. Depois de poupar para enfrentar o Nacional e ser goleado pelo Botafogo, o Colorado teve os titulares em campo neste domingo (18), mas ficou apenas no empate em 1 a 1 com o Mirassol, diante dos pouco mais de 12 mil torcedores no Beira-Rio, pela 9ª rodada. Jemmes abriu o placar para os paulistas e Ricardo Mathias igualou, credenciando os gaúchos a 15ª posição, com dez pontos — um a mais que o Grêmio, que abre o Z-4.

O técnico Roger Machado manteve os três volantes. No entanto, poupou Fernando e deu chance a Ronaldo. Na prática, a ideia não funcionou e o time foi envolvido pelo adversário. Os atacantes ficaram solitários, sem aproximação e com pouca profundidade dos laterais. Do outro lado, os paulistas chegavam com naturalidade ao ataque.

O cartão de visitas foi uma bola na trave de Mathias logo aos dois minutos, em finalização cara a cara com o goleiro Walter após bela tabela com Alan Patrick. Mas a resposta dos paulistas foi melhor, com a pressão ensaiada e o gol logo aos oito, quando o zagueiro Jemmes aproveitou um cruzamento rasante pela esquerda e se atirou na bola para marcar um gol de centroavante.

Na sequência, quase o segundo. Iury Castilho invadiu a área pela direita, fintou um marcador e bateu travado, tirando tinta da trave. Depois, menos intensidade e um susto dos mandantes com Bernabei, aos 21, em um chute de longe na rede pelo lado de fora. O Mirassol também seguiu no jogo, rondou a meta de Anthoni e, no geral, foi melhor nos primeiros 45 minutos.

Mas já nos acréscimos veio a melhor chance alvirrubra, com Wesley. O atacante foi acionado já na grande área e deu um drible curto para a canhota, carimbando o travessão com uma bomba. Persiste, portanto, o jejum do camisa 21, que ainda não marcou em 2025.

Na volta do intervalo, Gustavo Prado no lugar de Thiago Maia para dissolver o trio de meio e se lançar ao ataque. A troca surtiu efeito, e os donos da casa se postaram no campo adversário com as linhas altas. Aos 11, Bernabei foi ao fundo e cruzou para Bruno Henrique completar e Walter defender à queima-roupa. O lateral-esquerdo seguiu tentando. Aos 29, arriscou mais uma de fora da área e obrigou o arqueiro a fazer uma defesa.

E na blitz colorada, Mathias se consagrou aos 32. Ele foi lançado por Juninho por trás da defesa, dominou a bola em uma acrobacia, cortou o marcador que chegará atrasou e completou de canhota para o fundo da rede. Tudo igual no Beira-Rio. Quatro minutos depois, Prado fez o segundo, mas o VAR anulou por impedimento de Ronaldo no lance.

A equipe se manteve em cima, mas custou a criar. Próximo dos acréscimos, Roger sacou Alan Patrick e Mathias, exaustos. O treinador perdeu, portanto, criação no meio-campo e presença na grande área. No final, os paulistas ainda tiveram uma falta frontal cobrada por Reinaldo, que triscou o travessão. O Inter volta a campo na quinta, para enfrentar o Maracanã pelo jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil.

Inter (1) Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique (Romero) e Thiago Maia (Gustavo Prado); Alan Patrick (Diego Rosa); Wesley (Lucca) e Ricardo Mathias (Bruno Tabata). Técnico: Roger Machado.

Mirassol (1) Walter; Lucas Ramon (Daniel Borges), João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, José Aldo (Roni) e Danielzinho; Gabriel, Edson Carioca (Cristian Renato) e Iury Castilho. Técnico: Rafael Guanaes.

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães.