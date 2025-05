Com pressão e necessidade de virada, Grêmio encara decisão contra o CSA

Em meio ao momento de turbulência que vive o Grêmio, o confronto decisivo para decidir a vida da equipe na Copa do Brasil chegou. O Tricolor recebe o CSA nesta terça-feira (20), na Arena, às 21h30min, na partida de volta da 3ª fase da competição e que pode vir a ser a virada de chave do time na temporada. Para isso acontecer, entretanto, a escalada é complexa. No encontro anterior das equipes, os alagoanos derrotaram os gaúchos por 3 a 2 e, diante do resultado, é preciso uma vitória por dois gols de diferença em Porto Alegre para classificar o time do técnico Mano Menezes às oitavas de final. Um êxito por um gol leva a decisão para as penalidades.

Focado em reverter tanto o resultado quanto o momento desconfortável, a comissão técnica deve promover uma mudança na postura da equipe. Com um sistema defensivo frágil, Mano preferiu recuar as linhas e ser mais cauteloso na postura tática desde sua chegada. Mas agora precisa ser diferente visto o cenário que se encontra. Um empate elimina o Tricolor de maneira precoce da Copa do Brasil e um gol de vantagem leva a decisão para os pênaltis, por isso, a tendência é de que um esquema mais retraído fique para uma outra oportunidade.

"Certeza que terça-feira, diante do nosso torcedor, nós vamos ser muito mais agressivos e ir em busca do nosso objetivo que é a classificação". Esta frase é do auxiliar técnico Sidnei Lobo, que substituiu Mano Menezes, fora por problemas familiares, na derrota contra o São Paulo no fim de semana.

Com a confirmação da agressividade, o comandante tem todas as opções de ataque disponíveis. Contra os paulistas pelo Brasileirão, Aravena e Alysson formaram a dupla de pontas do time ao lado de Braithwaite e Monsalve. Porém, Cristian Olivera retorna ao time e deve ocupar a vaga do jovem de 19 anos. Isto porque o chileno foi o autor do gol solitário no 2 a 1 no Morumbi e deve receber mais oportunidades entre os titulares.

Em relação aos desfalques, Edenílson e João Lucas foram diagnosticados com lesão na coxa e devem ser ausência até a parada para a disputa do Super Mundial. O problema físico do lateral-direito deixa o time com apenas João Pedro como opção para a posição.

Somando todas as situações, os onze titulares que devem ir a campo em busca da virada sobre o CSA tem Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Villasanti, Dodi e Monsalve; Cristian Olivera, Aravena (Amuzu) e Braithwaite. Mano também estará de volta à casamata.