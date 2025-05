Grêmio não segura vantagem, sofre virada para o São Paulo no Morumbis e cai para o 17º lugar Brasileirão

O São Paulo voltou a vencer no Brasileirão. Depois de insistir bastante, o tricolor paulista conseguiu superar o bloqueio do Grêmio e derrotou os gaúchos de virada neste sábado (17), por 2 a 1, no Morumbis, em partida da nona rodada da competição nacional. André Silva, de pênalti, e Arboleda marcaram para os donos da casa, e Aravena fez o do time porto-alegrense.



Com o resultado, o Grêmio permanece com nove pontos e cai para o 17º lugar, entrando na zona de rebaixamento. Na terça (20), o time gaúcho recebe o CSA, em Porto Alegre, e precisa vencer por dois gols de diferença para avançar às oitavas da Copa do Brasil.



Por sua vez, o São Paulo chega aos 12 pontos, pega o elevador e dorme na nona posição. A equipe do técnico Luis Zubeldía volta a campo na terça-feira, quando enfrenta o Náutico, no Recife, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na ida, o time paulista venceu por 2 a 1.

