Neto detona Ronaldo após fala sobre CBF: 'Gosta é de dinheiro, fora do campo é pífio'

O ex-jogador e apresentador da TV Bandeirantes, Craque Neto fez duras críticas ao comportamento de Ronaldo Fenômeno. Neto levou em conta uma fala de Ronaldo sobre as eleições na CBF, que serão realizadas no próximo domingo, com apenas um candidato inscrito.

Em entrevista ao canal BandSports, o pentacampeão do mundo questionou o estatuto para as eleições da Confederação Brasileira de Futebol. "Se não mudar o estatuto, essa palhaçada vai continuar. Muda a página, mas o livro é o mesmo. É tudo farinha do mesmo saco", disse o Fenômeno.

Durante o programa "Apito Final", da TV Bandeirantes, no último domingo (18), Neto contestou as palavras do ex-melhor jogador do mundo. "Vocês acreditam mesmo na CBF? Vai entrar o Reinaldo Carneiro (presidente da Federação Paulista de Futebol), gosto dele, mas ele foi braço direito do Marco Polo Del Nero. O Ronaldo Fenômeno porque gosta do Brasil... O Ronaldo gosta é de dinheiro! Você já viu ele dar alguma opinião política ou social? Dentro de campo foi bom. Fora é pífio. Fora do campo não sabe nada. Sabe fazer negócio", disparou Neto.

"Compra o Cruzeiro por R$ 400 e vende por R$ 600 milhões. Ganhou R$ 200 milhões. Como empresário é monstro. Mas como eu posso acreditar no Ronaldo que diz que são todos farinha do mesmo saco? Você é amigo do Ricardo Teixeira! É amigo do Andrés (Sanchez)... Quando que ele deu um pau no Ricardo Teixeira? Qual deles criticou o (José Maria) Marin? Quem falou do Rogério Caboclo? Do Marco Polo Del Nero? Quando se manifestaram politicamente sobre as coisas que acontecem na CBF?", indagou.

Ronaldo Fenômeno mostrou interesse em se tornar presidente da CBF no início do ano, mas desistiu. O ex-jogador não encontrou apoio junto às federações. Na eleição da entidade marcada para o próximo dia 25 de maio, Ronaldo não será candidato ao cargo. O único inscrito, e virtual vencedor do pleito, é Samir Xaud.