Grêmio empata com o Godoy Cruz na Arena e se complica na Sul-Americana

O dever de casa não foi feito e a vida do Grêmio na Sul-Americana ganhou trejeitos dramáticos para o último jogo de sua chave. Nesta terça-feira (13), o Tricolor ficou apenas no empate em 1 a 1 com o Godoy Cruz, pela 5ª rodada do Grupo D, diante dos pouco mais de 15 mil torcedores na Arena. Com o resultado no confronto direto pela liderança, os gaúchos seguem dois pontos atrás e vão para a última rodada na torcida por um tropeço dos argentinos diante do Atlético Grau, além da necessidade de vencer o Sportivo Luqueño, em casa mais uma vez.

Mano apostou em Braithwaite e Arezo juntos. Sem Cristaldo Na escalação,, optou por Monsalve e, na defesa, promoveu a entrada de João Pedro para ser mais ofensivo. As mudanças surtiram efeito no começo, mas o desenrolar foi apático e o futebol de ambos os lados pouco vistoso.

Soprado o apito, a primeira chegada foi visitante. Volpi afastou de soco um cruzamento a meia-altura e, na entrada da área, Meli bateu de primeira, obrigando o goleiro a fazer bela defesa. A resposta gremista, no entanto, foi o que valeu. Aos cinco minutos, João Pedro arriscou uma chapada de canhota do meio da rua e pegou Petroli adiantado. O arqueiro foi encoberto e o lateral-direito recompensado por sua astúcia: 1 a 0 para o Grêmio em Porto Alegre.

Na sequência, domínio tricolor, mas sem grandes chegadas. Mesmo assim, em uma escapada solitária, o Godoy empatou aos 28. A falha foi de Volpi, que rebateu um chute fraco de Altamira para o meio da área, nos pés de Valencia. O atacante não pegou bem, mas o goleiro tricolor, caído, não conseguiu fazer a defesa, apesar de chegar na bola.

O revide foi instantâneo, mas Arezo perdeu um gol imperdoável. Petroli estava vendido, e o atacante bateu da pequena área para um dos dois zagueiros debaixo da trave afastar para o alto. Ele ainda tentou uma bicicleta no rebote, mas errou o alvo. Antes do intervalo, João Pedro sentiu lesão e precisou ser substituído por Igor Serrote. Na volta, Serrote sentiu o pulso em uma queda e também saiu. João Lucas, terceira opção, ingressou com apenas três minutos de etapa complementar. Depois, apenas aos 20, os donos da casa se encontraram e começaram a chegar. Braithwaite arriscou de fora, mas parou no goleiro.

E aos 35 veio a melhor chance. Monsalve invadiu a área pela esquerda com a bola dominada e puxou para o meio, com um chute rasteiro e no contrapé, para carimbar a trave e animar o torcedor. Já nos acréscimos, outras duas oportunidades. Primeiro Ronald, de cabeça, parou em Petroli. Depois, Esteves bateu de fora da área e Jemerson desviou, mas a bola passou rente à trave e o empate persistiu até o apito final, aos 50 minutos. Sem muito tempo para respiro, o foco já está no sábado, às 21h, quando o Tricolor visita o São Paulo pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. A reapresentação é nesta quarta, às 15h30min, no CT Luiz Carvalho.

Grêmio (1) Tiago Volpi; João Pedro (Igor Serrote) (João Lucas), Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Dodi (André Henrique), Ronald e Monsalve; Cristian Olivera (Alysson), Braithwaite e Arezo (Amuzu). Técnico: Mano Menezes.

Godoy Cruz (1) Petroli; Arce, Quiroz, Mendoza e Meli; Poggi, Abrego e Valencia; Auzmendi (Miranda), Altamira (Sosa) e Barrea (Dupuy). Técnico: Esteban Solari.

Árbitro: Diego Ulloa (COL).