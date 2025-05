Cristaldo é preservado por conta de fadiga muscular e é ausência contra Godoy Cruz

Na lista de relacionados para o confronto contra o Godoy Cruz, que acontece nesta terça-feira (13), às 19h, na Arena, pela 5ª rodada do Grupo D da Sul-Americana, uma ausência causou estranheza aos torcedores. Cristaldo não integrou ao grupo de atletas relacionados. O Grêmio, em nota, informou que o meia relatou fadiga muscular nos últimos dias, assim, a comissão técnica junto ao departamento médico do Tricolor, achou melhor preservá-lo no duelo contra os argentinos.

Na atual temporada, o camisa 10 soma apenas dois gols e uma assistência, todas no Campeonato Gaúcho, e vem recebendo críticas por parte da torcida, insatisfeita com as atuações recentes do jogador e da equipe em geral. Porém, visando retornar o mais rápido possível, o jogador realizou tratamento em dois turnos na fisioterapia na terça-feira e será reavaliado na quarta.



Mesmo num mau momento, Cristaldo era cotado para ser titular na Arena, porém, com o desconforto físico apresentado, deixará sua vaga para Monsalve. O colombiano foi elogiado por Mano Menezes na última coletiva e recebeu mais uma chance de começar a partida desde o início. Assim, o Grêmio está escalado com Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Dodi, Ronald e Monsalve; Cristian Olivera, Arezo e Braithwaite.

