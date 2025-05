Grêmio recebe o Godoy Cruz pela Sul-Americana com necessidade de vitória

A inconsistência nos últimos jogos para manter o placar adquirido assombra o técnico Mano Menezes e a torcida. Dos seis jogos que o treinador comandou o Grêmio, em quatro o time saiu na frente e cedeu o empate, sendo três destes nos minutos finais. Portanto, mais do que nunca, no jogo desta terça-feira (13) contra o Godoy Cruz, o Tricolor precisa se desprender por completo desta tônica que o atormenta. Os gaúchos recebem os argentinos na Arena, às 19h, pela 5ª rodada da Copa Sul-Americana, em confronto decisivo pela liderança do Grupo D.

LEIA TAMBÉM: CBF anuncia Carlo Ancelotti como novo técnico da seleção brasileira.

Com os resultados das rodadas anteriores, o Grêmio acumulou oito pontos e se encontra na 2ª colocação da chave - o que garante a equipe nos playoffs da Sul-Americana. Para evitar sobrecarregar ainda mais o calendário e se credenciar de maneira direta nas oitavas de final da competição, os comandados de Mano precisam vencer o líder, Godoy Cruz, com dez pontos. Assim, ficariam um ponto à frente do rival, dependendo só de si para se garantir na ponta da tabela.

Para alcançar o objetivo, o comandante gremista deve promover mudanças na maneira da equipe se portar, e na escalação. A começar pela ausência de Marlon, que por questões de ordem de regulamentação, só estará apto na próxima fase. Edenilson e Villasanti evoluíram bem em suas lesões, mas ainda não devem ter condições de iniciar uma partida. Há também a disputa entre Monsalve e Cristaldo pela função de armador. Amuzu, autor do gol contra o Bragantino no fim de semana, pode aparece entre os titulares.

A mudança de postura foi adiantada pelo líder da casamata na coletiva pós-jogo de sábado. Mano tratou da necessidade da equipe em produzir ofensivamente, visto a obrigatoriedade de um bom resultado contra os argentinos. “O futebol não é só se defender bem. Precisa ter produção ofensiva. Na terça, não vai ser o suficiente para se defender bem. Temos uma chance de ouro para colocar mais um degrauzinho na nossa melhora”, disse.

Com os objetivos traçados, o Grêmio deve ter uma equipe mais leve do meio para frente. Assim, a tendência é de que os titulares sejam Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo, Dodi e Cristaldo (Monsalve); Cristian Olivera, Amuzu e Braithwaite.