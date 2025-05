Ancelotti confirma data de chegada à seleção brasileira e despedida do Real Madrid

Carlo Ancelotti confirmou nesta terça-feira que será o novo técnico da seleção brasileira. O treinador do Real Madrid foi questionado sobre o assunto em entrevista coletiva realizada na Espanha e confirmou a data em que assumirá o cargo de comandante do time pentacampeão mundial.

, mas no momento sou técnico do Real Madrid e quero terminar bem. Tenho que pensar no momento que estou vivendo, pelo respeito que tenho clube e pela torcida espetacular", disse Ancelotti. "Dei o máximo de mim. Os títulos falam por si.""O futebol, como na vida, são aventuras que começam e se encerram. Em 25 de maio acaba um período muito bonito.. A aventura acaba depois de seis anos porque teve de acabar. Vai ficar para o resto da vida", continuouA Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou Ancelotti como novo treinador da seleção nesta segunda. Apesar do interesse na contratação do italiano de 65 anos, o anúncio causou surpresa pelo fato de o Real não ter se manifestado oficialmente sobre a saída do técnico. "", disse Ancelotti. "Estou me pronunciando agora (sobre a seleção) apenas porque se tornou oficial", enfatizou o treinador.Ancelotti irá permanecer no Real Madrid até o fim do Campeonato Espanhol. O time ainda briga pelo título com o Barcelona, apesar das chances remotas de levantar o troféu após a dura derrota por 4 a 3, no domingo, no último clássico da temporada.De acordo com a CBF, ele irá se reunir na próxima semana com o diretor executivo Rodrigo Caetano e o gerente de futebol Juan para tratar da lista de pré-convocados, que deve ser enviada à Fifa até o 18 de maio., pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026."Sei perfeitamente como será essas próximas semanas. Tenho as partidas contra Mallorca, Sevilla... e depois, no dia 26, vamos pensar em diante", comentou Ancelotti ao ser questionado sobre o planejamento da seleção.Mesmo confirmando que deixará o Real para assumir a seleção, Ancelotti se esquivou de perguntas sobre o Brasil e reafirmou por diversas vezes estar focado em encerrar bem a temporada na Espanha. "Estou muito feliz, mas me perguntem sobre outras coisas. Tenho de respeitar a camisa do Real Madrid até o último dia", disse, mostrando o escudo do clube no casaco.Ancelotti tinha contrato com o Real até junho de 2026, mas fez questão de frisar por mais de uma vez que a relação com o clube se encerra da melhor maneira possível. "O Madrid sempre me quis, sempre demonstrou muito carinho, mas não poderia ser o treinador pelo resto da vida. Não há necessidade de drama., segundo informações da imprensa espanhola. O treinador espanhol já anunciou que vai deixar o Bayer Leverkusen ao fim da temporada europeia, em junho, e já deve comandar o time no repaginado Mundial de Clubes. "Tenho muito carinho pelo Xabi. Não tenho nenhum conselho a dar porque ele tem tudo para ser um grande treinador no futuro", comentou Ancelotti.